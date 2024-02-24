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Это портит вашу жизнь. 9 вещей, от которых отказались успешные люди

Суббота 24 февраля 2024 20:33
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Это портит вашу жизнь. 9 вещей, от которых отказались успешные люди Как стать успешным (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

На выходных многие либо просто спит, либо пытаются успеть сделать как можно больше. Впрочем, по-настоящему успешные люди знают, какие 9 вещей они точно станут делать, ведь это портит жизнь.

От чего нужно отказаться, чтобы стать успешным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hack Spirit.

Что не делают успешные люди

Конечно, речь идет не о строгих ограничениях. Действительно успешные люди знают, на что не хотят тратить свое время по выходным. Ведь возможность отдохнуть - это не о безделье и саморазрушении.

Какие вещи портят ваши выходные и всю жизнь:

  • бездумное пролистывание ленты в соцсетях - это не приносит пользы и буквально "ворует" ваше время
  • слишком длинный сон - если вы проспите весь свой выходной, вы банально ничего не успеете и не отдохнете так, чтобы сил хватило на всю неделю
  • игнорирование физических упражнений - прогулка, разминка, танцы, йога - успешные люди знают, что спорт и активность напрямую соединены с хорошим настроением, самодисциплиной и счастьем
  • отказ от ухода за собой - вместо того, чтобы спать или сидеть в соцсетях, попробуйте прочитать книгу, принять ванну или сделать что-то полезное для здоровья или внешности
  • самокритика - да, не стоит тратить время на то, чтобы "грызть" себя за ошибки, делайте выводы и двигайтесь дальше, негатив только разрушает вас изнутри
  • отказ от отношений - успешные люди держат баланс и не отдают все свое время исключительно работе
  • доведение себя до переутомления - выходные должны приносить пользу, но не стоит браться за дела, если вы не отдохнули
  • отказ от получения новых впечатлений - подумайте о том, куда вы можете пойти, что можете увидеть и какой опыт можете получить, это очень важно
  • отсутствие четкого плана - заранее планируйте все дела и сделайте так, чтобы выходные были насыщенными и вы все успели, но без лишней суеты.

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