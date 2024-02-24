Это портит вашу жизнь. 9 вещей, от которых отказались успешные люди

На выходных многие либо просто спит, либо пытаются успеть сделать как можно больше. Впрочем, по-настоящему успешные люди знают, какие 9 вещей они точно станут делать, ведь это портит жизнь.

От чего нужно отказаться, чтобы стать успешным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hack Spirit .

Что не делают успешные люди

Конечно, речь идет не о строгих ограничениях. Действительно успешные люди знают, на что не хотят тратить свое время по выходным. Ведь возможность отдохнуть - это не о безделье и саморазрушении.

Какие вещи портят ваши выходные и всю жизнь: