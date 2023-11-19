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Це провокує рак: лікар назвав типову зимову помилку, яку роблять майже усі

Як вберегтися від раку (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Доктор Пол Бенвелл, засновник і колишній керівник відділення меланоми та раку шкіри (MASCU) в Іст-Грінстеді, назвав головну помилку, яку багато хто робить взимку. І це може навіть провокувати появу онкології.

Про що варто не забувати взимку, аби вберегтися від раку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Головна зимова помилка

За словами експерта, з настанням холодів майже усі люди думають, що їм вже не потрібно захищати шкіру від шкідливих променів сонця. Але це - велика помилка.

"У зимові місяці ми все ще ризикуємо захворіти на рак шкіри. Навіть коли холодно чи похмуро, УФ-промені можуть пошкодити нашу шкіру. Вони не зникають протягом року і можуть проникати крізь хмари та туман. Погода на вулиці не повинна створювати у нас враження, що ми захищені від сонця", - наголосив доктор.

Що провокує рак (фото: freepik.com)

Як вберегтися від раку шкіри взимку

Бенвелл наголошує на тому, що постійне використання сонцезахисного крему з фактором SPF може знизити ризик появи раку. Він радить щоденно наносити його на шкіру навіть взимку.

"Обираючи сонцезахисний крем, органічний чи хімічний, вам потрібно шукати засіб широкого спектра, щоб ви були захищені як від UVA, так і від UVB променів. 

Що таке рак шкіри

 

 

Рак шкіри є злоякісним утворенням, що розвивається в клітинах шкіри. Головними факторами ризику є тривалий вплив ультрафіолетового випромінювання, зокрема від сонця, а також генетична схильність та імунологічні аспекти. 

Така хвороба може проявлятися як нове утворення або пляма на шкірі, здатні змінювати колір, форму та розмір. Раннє виявлення і вчасне лікування є ключовими для успішного контролю цього захворювання. Регулярний огляд шкіри та використання засобів захисту від сонця можуть допомогти зменшити ризик виникнення раку шкіри.

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