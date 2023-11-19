Это провоцирует рак: врач назвал типичную зимнюю ошибку, которую совершают почти все

Главная зимняя ошибка

По словам эксперта, с наступлением холодов почти все люди думают, что им уже не нужно защищать кожу от вредных лучей солнца. Но это - большая ошибка.

"В зимние месяцы мы все еще рискуем заболеть раком кожи. Даже когда холодно или пасмурно, УФ-лучи могут затронуть нашу кожу. Они не исчезают в течение года и могут проникать сквозь облака и туман. Погода на улице не должна создавать у нас впечатление, что мы защищены от солнца", - подчеркнул доктор.

Провоцирующий рак (фото: freepik.com)

Как уберечься от рака кожи зимой

Бенвелл отмечает, что постоянное использование солнцезащитного крема с фактором SPF может снизить риск появления рака. Он советует ежедневно наносить его на кожу даже зимой.

"Выбирая солнцезащитный крем, органический или химический, вам нужно искать средство широкого спектра, чтобы вы были защищены как от UVA, так и от UVB лучей.

Что такое рак кожи

Рак кожи является злокачественным образованием, развивающимся в клетках кожи. Главными факторами риска являются длительное влияние ультрафиолетового излучения, в частности от солнца, а также генетическая предрасположенность и иммунологические аспекты.

Такая болезнь может проявляться как новое образование или пятно на коже, способное изменять цвет, форму и размер. Раннее выявление и своевременное лечение являются ключевыми для успешного контроля этого заболевания. Регулярный осмотр кожи и использование средств защиты от солнца могут помочь снизить риск возникновения рака кожи.