Это не о вине: психолог рассказала, что означает слово извини

Когда человек сделал что-то плохое, он просит прощения. Однако не все знают значение этого слова и даже не осознают, что это должно быть внутреннее состояние человека.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу психолога Ирины Кулик .

Что означает слово извини

Эксперт говорит, что в первую очередь это состояние. Внутреннее наше эмоциональное состояние, принятие. Принятие того, что другой человек может испытывать боль от наших слов, действий, поступков.

Поэтому это не значит, что вы сделали больно. Вы можете быть невинны, но другому человеку может стать больно, неприятно и обидно.

Слово "извини" это не об унижении и вине. Это о принятии эмоций другого человека.

Психолог привела пример того, как правильно извиняться: "Извини, за то, что я возможно сделал тебе больно", "извини, за то что я не заметил твоих границ".

Однако, если человеку сложно прийти в это состояние, то стоит обратиться к специалисту, где вы точно сможете получить опыт этого внутреннего принятия других эмоций.

Почему некоторые люди извиняются за абсолютно все

Обычно прощение - результат осознания и переосмысления того, что наши слова или действия оскорбили кого-то. Впрочем, когда на нас давят, то обрывают эту цепочку самоанализа.

Так часто случается, когда родители заставляют детей просить прощения. Поэтому человек не может наладить мыслительный процесс, просит прощения механически и не придает этому смысла.

Люди также могут просить прощения за каждое свое действие из-за повышенной тревожности. Она возникает от неосознания и непонимания происходящего.

В этом случае люди не понимают свое состояние, эмоции, поэтому не могут их выдержать и пытаются заглушить прощения.

Как правильно попросить прощения

Важно дать человеку сигнал, что уже готовы обсудить проблему и извиниться, но в то же время не стоит требовать выслушать вас прямо сейчас.

Также расскажите, что вас побудило, в каких обстоятельствах вы были. Но важно не оправдываться и не перекладывать ответственность на эти обстоятельства.

Иногда это требует усилий, потому что нужно быть откровенными, что есть зависимости и травмы, над которыми вы потеряли контроль. Но если вы честны, то даете простор другим быть честными с вами.

Важно понять, что стало причиной конфликта, чтобы не допускать такой ошибки в дальнейшем. Однако если вы не хотите менять свое поведение, то конфликт решить не удастся, это лишь отсрочит его.