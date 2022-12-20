"Це просто жах": Надя Дорофєєва разом з Кацуріним серйозно захворіла

Що сталось

Співачка розповіла, що їхні симптоми схожі на грип. У них піднялася висока температура, яку складно збити.

Також у них надто сильно болить голова, і біль не вщухає.

Виконавиця спочатку думала, що вони підхопили коронавірус. Однак, тест показав негативний результат.

"Так, ну ми приєдналися до всіх наших хворих друзів. Судячи зі всього, зараз епідемія грипу. Причому така, дуже потужна. Дуже висока температура", - написала Надя.

Також Дорофєєва закликала своїх фанатів бути обережними, берегти своє здоров'я та не хворіти.

"Так що, всім не хворіти, а то грип – це просто жах", - додала вона.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін захворіли (скрін)

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін (instagram.com/nadyadorofeeva)