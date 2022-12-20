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"Это просто ужас": Надя Дорофеева вместе с Кацуриным серьезно заболела

Надя Дорофеева и Миша Кацурин заболели (instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что вместе со своим бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным серьезно заболела.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Что случилось

Певица рассказала, что их симптомы похожи на грипп. У них поднялась высокая температура, которую сложно сбить.

Также у них слишком сильно болит голова, и боль не утихает.

Исполнительница поначалу думала, что они подхватили коронавирус. Однако тест показал отрицательный результат.

"Да, ну мы присоединились ко всем нашим больным друзьям. Судя по всему, сейчас эпидемия гриппа. Причем такая, очень мощная. Очень высокая температура", - написала Надя.

Также Дорофеева призвала своих фанатов осторожничать, беречь свое здоровье и не болеть.

"Так что всем не болеть, а то грипп - это просто ужас", - добавила она.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин заболели (скрин)

Надя Дорофеева и Миша Кацурин (instagram.com/nadyadorofeeva)

Недавно Дорофеева и Кацурин показывали показывающие трогательное видео об их романе.

Также мы писали, что Даша Кацурин призналась, что забрала мужа из семьи.

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Надя ДорофееваМіша Кацурін