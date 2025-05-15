"Це не просто одяг - це броня": дизайнерка пояснила символізм вишиванки Володимира Зеленського

"Сьогодні - про дуже важливе: наше коріння, сім'ю. Смисли, об'єднані цього року однією датою. У кожному візерунку українських вишиванок - сила роду, традицій, історії. Сила багатьох людей, завдяки яким ми всі є. Зв'язок, який передається між поколіннями і який маємо берегти та цінувати. Обов'язково збережемо і передамо українське, наше рідне, наступним поколінням", - ідеться у спільній публікації Зеленських.

Подружжя з'явилося на фото в стильних вишиванках: глава держави в чорній, а перша леді - в білій.

Вишиванка Володимира Зеленського

Дизайнерка Ельвіра Гасанова розкрила сенс вишиванки глави держави.

"Президент України у вишиванці Damirli", - зазначила вона в публікації на своїй сторінці.



Ельвіра Гасанова про вишиванку Зеленського (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

У центрі - геометричний орнамент із червоних ягід, стилізованих у формі гілки калини.

"Калина - символ крові, що пролилася за Україну, символ незламності, національної ідентичності та вічного відродження", - підкреслила дизайнерка.



Який вигляд має вишиванка Зеленського (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Білий контур навколо ягід - як захист і світло, що оберігає коріння. За словами дизайнерки, його форма нагадує структуру бджолиних сот - символ сили громади, порядку і витривалості, єдності.

"Чорний колір - не про жалобу. Він про гідність у складні часи, про концентрацію волі, про тишу перед рішучим кроком", - наголосила вона.

"Ця вишиванка - не просто одяг. Це броня з тканини. Вона про того, хто не кричить, але тримає", - підсумувала Гасанова.



Ельвіра Гасанова розповіла про вишиванку Зеленського (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Вишиванка Олени Зеленської

Перша леді обрала вишиванку українського бренду Etnodim з полтавською вишивкою. Вартість такої вишиванки - близько 10 тисяч гривень.

"На обраному фрагменті ми бачимо розповсюджений орнамент: сітка з ромбів, у кожен з яких вписане деревце. Мотив квітки, що увінчує деревце, перегукується з мотивом зірки, вишитої над грудьми, що створює досконалу і цілісну композицію", - йдеться на сайті бренду.



Вишиванка, як в Олени Зеленської (фото: etnodim.ua)

Нагадаємо, День вишиванки виник у 2006 році в Чернівецькому національному університеті з ініціативи студентки Лесі Воронюк. Вона запропонувала однокурсникам одного разу одягнути вишиванки, і згодом ця ідея переросла у всеукраїнське, а потім і світове свято завдяки підтримці діаспори 2010 року.

Відзначають День вишиванки щороку в третій четвер травня. Організатори свідомо обрали будній день, щоб підкреслити: вишиванка - частина повсякденного життя українців.