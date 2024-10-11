Це правило №1. Ось чому ніколи не можна справляти нужду в душі

Чому не можна справляти нужду в душі

Акушер-гінеколог із Х’юстона Емма Куреші в середу розповіла про три речі, які вона ніколи не зробить в інтересах гінекологічного здоров’я - попісяти в душі, лікувати вагінальну інфекцію зубчиками часнику або йогуртом і ігнорувати неприємні симптоми.

"Перше, що я ніколи не раджу - це справляти нужду, стоячи у душі", - сказала вона.

За словами лікаря, люди пропагують цю практику як кращу для навколишнього середовища, стверджуючи, що вона економить понад 5000 галонів води на рік, але вона вважає, що ці переваги не варті недоліків.

"Це не дуже гігієнічно, але що важливіше, це дуже погано для тазового дна, а також може створити психічні асоціації, коли ви чуєте, як тече вода, і вам раптом потрібно бігти в туалет", - пояснила вона.

Фізіотерапевт доктор Алісія Джеффрі-Томас повністю згодна з Еммою.

"Якщо ви мочитеся в душі, або відкриваєте кран, або відкриваєте душ, а потім сідаєте на унітаз, щоб пописати, поки душ працює, ви створюєте в мозку асоціацію між звуком текучої води та позиву до туалету", - сказала вона.

Цей зв’язок може викликати проблеми з нетриманням сечі, коли ви почуєте, як тече вода. Також це положення не сприяє розслабленню тазового дна.

"Ваше тазове дно не розслаблятиметься належним чином, а це означає, що ви справді не надто добре спорожнятимете сечовий міхур", - сказала Джеффрі-Томас.