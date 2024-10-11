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Это правило №1. Вот почему никогда нельзя справлять нужду в душе

Фото: Врач рассказала, почему нельзя мочиться в душе (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Врач рассказала, почему никогда не нужно мочиться в душе и к каким негативным последствиям для женского здоровья это может привести.

Почему это правило №1, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Эммы Куреши.

Почему нельзя справлять нужду в душе

Акушер-гинеколог из Хьюстона Эмма Куреши рассказала о трех вещах, которые она никогда не сделает в интересах гинекологического здоровья - пописать в душе, лечить вагинальную инфекцию зубчиками чеснока или йогуртом и игнорировать неприятные симптомы.

"Первое, что я никогда не советую - это справлять нужду, стоя в душе", - сказала она.

По словам врача, люди пропагандируют эту практику как лучшую для окружающей среды, утверждая, что она экономит более 5000 галлонов воды в год, но считает, что эти преимущества не стоят недостатков.

"Это не очень гигиенично, но что более важно, это очень плохо для тазового дна, а также может создать психические ассоциации, когда вы слышите, как течет вода, и вам вдруг нужно бежать в туалет", - пояснила она.

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Физиотерапевт доктор Алисия Джеффри-Томас полностью согласна с Эммой.

"Если вы мочитесь в душе, или открываете кран, или открываете душ, а затем садитесь на унитаз, чтобы пописать, пока душ работает, вы создаете в мозгу ассоциацию между звуком текучей воды и позывом в туалет", - сказала она.

Эта связь может вызвать проблемы с недержанием мочи, когда вы услышите, как течет вода. Также это положение не способствует расслаблению тазового дна.

"Ваше тазовое дно не будет расслабляться должным образом, а это значит, что вы действительно не слишком хорошо опорожняете мочевой пузырь", - сказала Джеффри-Томас.

 

Читайте также, спустя какое время после тренировки нужно принимать душ.

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