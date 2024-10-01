Через який час після тренування треба приймати душ: дерматолог назвав точний термін

Після тренування, коли тіло сильно спітніло, прийняття душу важливе не тільки через появу неприємного запаху. Це також необхідно для покращення стану шкіри. Є певний час, через який потрібно прийняти душ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Функція поту

Дерматолог Клер Волінскі розповів, що піт необхідний для охолодження шкіри. Залози шкіри виділяють піт, щоб покрити поверхню, а потім вони випаровуються, щоб знизити температуру.

Піт має антибактеріальні властивості, і він навіть може бути зволожуючим.

"Він відіграє вирішальну роль у підтримці здорової шкіри. Піт не тільки регулює температуру, але й виводить токсини", - зазначив експерт.

Лікар-дерматолог Мішель Генрі пояснила, що піт не смердить, але бактерії, які "живуть" під пахвами і створюють цей неприємний запах.

Коли приймати душ після тренування

Незалежно від того, що спричинило сильне потовиділення, дерматологи рекомендують якнайшвидше прийняти душ.

"Найкращий час для приймання душу після інтенсивного тренування - відразу після нього", - сказав дерматолог Брендан Кемп.

Зокрема, прийняти душ варто через годину після того, як ви спітніли. Якщо ви не очистите шкіру, то бактерії змішаються з потом і спричинять роздратування, закупорення пор та неприємний запах тіла.

Ваш одяг також відіграє важливу роль. Н адмірне потовиділення може призвести до того, що спортивний одяг із синтетичної тканини буде прилипати до шкіри. А це буде блокувати пори, що призводить до фолікуліту та акне на спині.

Якщо немає змоги прийняти душ, то є спосіб вирішення такої проблеми. Зокрема, безспиртові серветки з міцелярним розчином можуть бути корисними для очищення шкіри між прийомами душу.

Скільки разів на день можна приймати душ

У теплому вологому середовищі часто можна допустити до двох коротких прийняттів душу на день, особливо якщо вода тепла, а не гаряча, і ви використовуєте м’які засоби або не використовуєте їх взагалі. Завжди наносьте зволожуючі засоби відразу після миття.

Будьте обережні з продуктами, які ви використовуєте. Шукайте мило, яке містить гліцерин, кераміди та будь-які інші зволожуючі інгредієнти. Вони менш імовірно подразнять шкіру, тому їх безпечніше використовувати, якщо часто приймаєте душ.