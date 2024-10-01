Через який час після тренування треба приймати душ: дерматолог назвав точний термін
Після тренування, коли тіло сильно спітніло, прийняття душу важливе не тільки через появу неприємного запаху. Це також необхідно для покращення стану шкіри. Є певний час, через який потрібно прийняти душ.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Функція поту
Дерматолог Клер Волінскі розповів, що піт необхідний для охолодження шкіри. Залози шкіри виділяють піт, щоб покрити поверхню, а потім вони випаровуються, щоб знизити температуру.
Піт має антибактеріальні властивості, і він навіть може бути зволожуючим.
"Він відіграє вирішальну роль у підтримці здорової шкіри. Піт не тільки регулює температуру, але й виводить токсини", - зазначив експерт.
Лікар-дерматолог Мішель Генрі пояснила, що піт не смердить, але бактерії, які "живуть" під пахвами і створюють цей неприємний запах.
Коли приймати душ після тренування
Незалежно від того, що спричинило сильне потовиділення, дерматологи рекомендують якнайшвидше прийняти душ.
"Найкращий час для приймання душу після інтенсивного тренування - відразу після нього", - сказав дерматолог Брендан Кемп.
Зокрема, прийняти душ варто через годину після того, як ви спітніли. Якщо ви не очистите шкіру, то бактерії змішаються з потом і спричинять роздратування, закупорення пор та неприємний запах тіла.
Ваш одяг також відіграє важливу роль. Надмірне потовиділення може призвести до того, що спортивний одяг із синтетичної тканини буде прилипати до шкіри. А це буде блокувати пори, що призводить до фолікуліту та акне на спині.
Якщо немає змоги прийняти душ, то є спосіб вирішення такої проблеми. Зокрема, безспиртові серветки з міцелярним розчином можуть бути корисними для очищення шкіри між прийомами душу.
Скільки разів на день можна приймати душ
У теплому вологому середовищі часто можна допустити до двох коротких прийняттів душу на день, особливо якщо вода тепла, а не гаряча, і ви використовуєте м’які засоби або не використовуєте їх взагалі. Завжди наносьте зволожуючі засоби відразу після миття.
Будьте обережні з продуктами, які ви використовуєте. Шукайте мило, яке містить гліцерин, кераміди та будь-які інші зволожуючі інгредієнти. Вони менш імовірно подразнять шкіру, тому їх безпечніше використовувати, якщо часто приймаєте душ.
Якщо вас турбує надмірне потовиділення, то можна спробувати наносити антиперспірант на суху шкіру вночі, а не вранці. При нанесенні на ніч антиперспіранти можуть працювати на потові залози ефективніше, ніж вдень.
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