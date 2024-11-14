Це працює. Як вгамувати "вовчий" апетит, щоб не переїдати

Як не переїдати та вгамувати апетит

Уникайте надмірного голоду. Слідкуйте за своїм режимом харчування, не пропускайте прийоми їжі, щоб потім не компенсувати все у вечірній час.

Дотримуйтесь здорової харчової поведінки за столом. Їжте не поспішаючи, добре пережовуючи, час від часу кладіть виделку на стіл та зупиняйтесь. Не відволікайтесь на перегляд фільму чи сидіння в гаджеті - це буде заважати вчасно розпізнати насичення та закінчити трапезу.

Формуйте збалансовані тарілки. Тільки найбільш лінива людина не чула про Гарвардську тарілку. Білки, жири та клітковина надасть вам ситість на довший період часу.

Не забувайте включати в раціон складні вуглеводи. Вони допоможуть вам контролювати апетит і зменшити тягу до солодкого та частих перекусів.

Якщо ваша тарілка стала пустою, а вам ще здається, що ви голодні - зачекайте 20 хв. Просто зробіть маленьку паузу. І в більшості випадків, бажання доїдати зникне, бо ви відчуєте ситість.

Пийте достатньо води. Іноді ми можемо плутати спрагу з голодом. Спробуйте випити склянку води перед тим, як їсти - це допоможе знизити апетит.

Створіть план харчування на 3 дні або тиждень і відразу формуйте список продуктів для закупівлі. Це допоможе завжди мати необхідні продукти для приготування корисних страв, уникнути зайвих перекусів, особливо на голодний шлунок.

Уникайте солодких та оброблених продуктів: Їжа з високим вмістом простих вуглеводів швидко засвоюється, що спричиняє різке підвищення рівня цукру в крові і швидке почуття голоду після їжі.



Намагайтеся змінити розмір тарілки. Подача їжі на меншому посуді може допомогти зменшити порції без відчуття обмежень.

Дуже важливо висипатися. Недостатній сон може підвищувати рівень гормону голоду греліну і знижувати рівень лептину (гормону ситості), що сприяє підвищенню апетиту.