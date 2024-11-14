Это работает. Как унять "волчий" аппетит, чтобы не переедать

Как не переедать и обуздать аппетит

Избегайте чрезмерного голода. Следите за своим режимом питания, не пропускайте приемы пищи, чтобы потом не компенсировать все в вечернее время.

Соблюдайте здоровое пищевое поведение за столом. Ешьте не торопясь, хорошо пережевывая, время от времени кладите вилку на стол и останавливайтесь. Не отвлекайтесь на просмотр фильма или сидение в гаджете - это будет мешать своевременно распознать насыщение и закончить трапезу.

Формируйте сбалансированные тарелки. Только самый ленивый человек не слышал о Гарвардской тарелке. Белки, жиры и клетчатка даст вам сытость на более долгий период времени.

Не забывайте включать в рацион сложные углеводы. Они помогут вам контролировать аппетит и снизить тягу к сладкому и частым перекусам.

Если ваша тарелка стала пустой, а вам еще кажется, что вы голодны - подождите 20 мин. Просто сделайте маленькую паузу. И в большинстве случаев, желание доедать исчезнет, потому что вы почувствуете сытость.

Пейте достаточно воды. Иногда мы можем путать жажду голода. Попытайтесь выпить стакан воды перед тем, как есть - это поможет снизить аппетит.

Создайте план питания на 3 дня или неделю и сразу формируйте список продуктов для закупки. Это поможет всегда иметь необходимые продукты для приготовления полезных блюд, избежать лишних перекусов, особенно голодного желудка.

Избегайте сладких и обработанных продуктов: Пища с высоким содержанием простых углеводов быстро усваивается, что приводит к резкому повышению уровня сахара в крови и быстрому чувству голода после еды.



Пытайтесь изменить размер тарелки. Подача пищи на меньшей посуде может помочь снизить порции без ощущения ограничений.

Очень важно высыпаться. Недостаточный сон может повышать уровень гормона голода грелина и снижать уровень лептина (гормона сытости), что способствует повышению аппетита.