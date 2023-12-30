Це потрібно зробити всім пенсіонерам, щоб отримувати виплати наступного року

Коли потрібно пройти ідентифікацію

27 грудня Уряд ухвалив постанову, якою передбачено, що пенсіонерам з числа внутрішньо переміщених осіб, які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року, термін проходження фізичної ідентифікації продовжено до 31 березня 2024 року.

Способи проведення ідентифікації

Особисто. У такому разі вам потрібно звернутися до відділення "Ощадбанку" чи до будь-якого зручного сервісного центру Пенсійного фонду з паспортом громадянина України.

Ви також можете пройти ідентифікацію через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис". Його можна створити у мобільному застосунку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Ще одним варіантом є відеоконференцзв'язок у територіальному органі ПФУ.

Якщо ви перебуваєте за кордоном, тоді в дипломатичній установі України можна отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою, якщо пенсіонер з-поміж ВПО перебуває за кордоном.

Видане посвідчення разом із заявою про проходження ідентифікації потрібно направити до територіального органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку.

Оригінал посвідчення разом із заявою можна направити поштою чи в сканованому вигляді через вебпортал електронних послуг ПФУ із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису.