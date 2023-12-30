Это нужно сделать всем пенсионерам, чтобы получать выплаты в следующем году

Когда нужно пройти идентификацию

27 декабря Правительство приняло постановление, которым предусмотрено, что пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц, которые приобрели этот статус до 24 февраля 2022 года, срок прохождения физической идентификации продлен до 31 марта 2024 года.

Способы проведения идентификации

Лично. В таком случае вам нужно обратиться в отделение "Ощадбанка" или в любой удобный сервисный центр Пенсионного фонда с паспортом гражданина Украины.

Вы также можете пройти идентификацию через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис". Его можно создать в мобильном приложении Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Еще одним вариантом является видеоконференцсвязь в территориальном органе ПФУ.

Если вы находитесь за границей, тогда в дипломатическом учреждении Украины можно получить документ, удостоверяющий, что физическое лицо живое, если пенсионер среди ВПЛ находится за границей.

Выданное удостоверение вместе с заявлением о прохождении идентификации следует направить в территориальный орган ПФУ, где пенсионер стоит на учете.

Оригинал удостоверения вместе с заявлением можно направить по почте или в сканированном виде через веб-портал электронных услуг ПФУ с применением средств квалифицированной электронной подписи.