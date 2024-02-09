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Це потрібно знати всім автомобілістам взимку: прогрівати двигун чи ні

Чи потрібно регулярно прогрівати авто під час зимового зберігання (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Багато водіїв взимку або не користуються автотранспортом і мототехнікою, або використовують їх дуже рідко. Автомобілісти практикують періодичний запуск двигуна з наступним прогріванням.

Наскільки безпечною є така система, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Auto 24.

При використанні транспорту взимку дуже рідко і прогріванні двигуна є недоліки, які можуть погіршити стан мотора. Таке прогрівання силового агрегату можна порівняти з короткими поїздками.

Експерти не рекомендують у мінусові температури заводити двигун, якщо власник авто чи мотоцикла не збирається кудись їхати. Холостий прогрів мотора може призводити до того, що погіршуються властивості моторного мастила.

Під час та після прогріву на металевих деталях та верхніх патрубках вентиляції картера утворюється конденсат. І якщо завершити роботу силового агрегату через короткий період часу, то ця волога перетвориться на морозі на лід.

Мало того, вона потрапить у картер і осяде на дні, тому що моторне мастило легше за воду. Таким чином, олія не дасть волозі випаруватися. І такі процеси можуть стати каталізатором для корозії піддона, якщо він сталевий. І найнеприємніше - може статися передчасний вихід ДВЗ з ладу.

Однак є рекомендації щодо періодичного прогріву двигунів при тривалому зберіганні. Основні аргументи: прокладки, сальники та ущільнювачі згодом старіють та зсихаються. Якщо припустити, що обидві рекомендації мають сенс, їх можна комбінувати.

Тобто, якщо під час тривалого зберігання двигун періодично повноцінно запускається, то через деякий час або перед початком повноцінної експлуатації масло в ньому найкраще замінити.

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