Не робіть ці помилки! Як правильно заводити двигун авто під час морозів

Навіть досвідчені водії взимку можуть робити помилки при спробі запуску двигуна під час морозної погоди. Є чотири чітких правила, як це робити, інакше можна нашкодити двигуну.

Як правильно заводити двигун авто під час морозів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на NV.

Стартер

Одна з найпоширеніших помилок водіїв взимку - сісти в машину та одразу запустити стартер. Так краще не робити. В морозні дні рекомендується включити запалення та почекати кілька секунд та слідкувати за панеллю приладів - доки на ній не згаснуть зайві індикатори. Тільки після цього варто повертати ключ до упору запускаючи стартер.

Таким чином бортовий комп’ютер має додатковий час на отримання даних з датчиків та може вибрати оптимальний алгоритм подачі палива.

Педаль зчеплення

Власники автомобілів з механічною коробкою передач досить часто запускають двигун без натискання на педаль зчеплення. Але ще з уроків керування відомо, що для запуску двигуна необхідно відключити коробку передач від мотора.

Якщо так не зробити, стартеру доводиться крутити не лише колінвал двигуна, а ще й шестерні трансмісії в мастилі, що загусає від морозу, а це збільшує навантаження на нього.

Педаль газу

Коли двигун не запускається одразу, більшість водіїв починає натискати на педаль газу, намагаючись пожвавити його. Такі дії призводять до заливання свічок паливом.

Щоб цього не сталося, краще запам’ятати, що тримати ключ запалення у положенні start варто не довше 10 секунд та не робити понад чотирьох-п’яти спроб. Якщо машина не заводиться після всіх спроб, краще звернутися до сервісного центру.

Час для прогріву

Ще одна з найрозповсюдженіших помилок. Взимку, коли двигун вже запущений, більшість водіїв чекають ще десять-п’ятнадцять хвилин перед тим, як почати рух.

Вони впевнені, що двигуну необхідний цей час для прогріву на холостих оборотах, але це не так. Сучасному двигуну достатньо двох-трьох хвилин, щоб розпочати рух не перевищуючи 2-2,5 тисячі обертів.