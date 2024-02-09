Это нужно знать всем автомобилистам зимой: прогревать двигатель или нет

При использовании транспорта зимой очень редко и прогревании двигателя есть свои недостатки, которые могут ухудшить состояние мотора. Такой прогрев силового агрегата можно сравнить с короткими поездками.

Эксперты не рекомендуют в минусовые температуры заводить двигатель, если владелец авто или мотоцикла не собирается куда-то ехать. Холостой прогрев мотора может приводить к тому, что ухудшаются свойства моторного масла.

Во время и после прогрева на металлических деталях и верхних патрубках вентиляции картера образуется конденсата. И если завершить работу силового агрегата через короткий период времени, то эта влага превратится на морозе в лед.

Более того, она попадет в картер и осядет на дне, так как моторное масло легче воды. Таким образом масло не даст влаге испариться. И такие процессы могут стать катализатором для коррозии поддона, если он стальной. И самое неприятное - может произойти преждевременный выход ДВС из строя.

Однако есть рекомендации по периодическому прогреву двигателей при длительном хранении. Основные аргументы: прокладки, сальники и уплотнители со временем стареют и ссыхаются. Если предположить, что обе рекомендации имеют смысл, то их можно комбинировать.

То есть, если во время длительного хранения двигатель периодически полноценно запускается, то через некоторое время или перед началом полноценной эксплуатации, масло в нем лучше всего заменить.