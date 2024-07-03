Это распространенная проблема: вот почему врастают ногти на ногах и как лечить
Врастание ногтя - это опасная патология, которая не проходит сама по себе. Следует знать, как определить врастающий ноготь и что делать для облегчения симптомов и как предотвратить проблему в дальнейшем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Livestrong.
Симптомы вросшего ногтя
Дерматолог Брюс Робинсон рассказал, что первым признаком вросшего ногтя является набухший палец на ноге.
Когда ноготь врезается в кожу, кожа нарастает на ноготь и воспаляется.
Другие симптомы могут включать:
- из пальца ноги выделяется гной
- боль
- потемнение вокруг пораженного пальца ноги
- ощущение тепла или горячости пальцев ног
Распространенные причины состояния
Наиболее распространенной причиной вросшего ногтя является неправильный уход, а именно слишком короткая обрезка ногтя.
Врач рассказал, если вы обрежете ноготь слишком коротко, то это увеличит вероятность того, что он врастет в кожу. И когда это происходит, кожа воспаляется, отекает и фактически начинает врастать в ноготь. Таким образом, это становится очень циклическим процессом.
Также другие причины включают:
- ношение тесной обуви
- травма ногтя на ноге
- инфекции ногтей
- форма стопы
Лечение
Вросшие ногти можно лечить самостоятельно на дому, в зависимости от тяжести. Лечение вросших ногтей на дому включает следующее:
- прием обезболивающих, чтобы уменьшить дискомфорт
- прикладывание холодных компрессов на палец ноги, чтобы уменьшить отек
К тому же нужно носить открытую обувь, пока не исчезнет проблема.
Профилактика
Чтобы в дальнейшем такая проблема не случалась с ногами, следует придерживаться следующих советов:
- носите широкую обувь, которая не приведет к ломкости ногтей
- правильно стригите ногти и не слишком коротко
- замочите ноги в теплой воде перед подстриганием - это поможет размягчить ногти, чтобы их легче подрезать
Важно помнить, если вросший ноготь постоянно возвращается, это может быть из-за неправильного ухода или обуви, которую вы носите.
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