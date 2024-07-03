ua en ru
Ср, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Это распространенная проблема: вот почему врастают ногти на ногах и как лечить

Среда 03 июля 2024 16:41
UA EN RU
Это распространенная проблема: вот почему врастают ногти на ногах и как лечить Почему врастают ногти на пальцах ног (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Врастание ногтя - это опасная патология, которая не проходит сама по себе. Следует знать, как определить врастающий ноготь и что делать для облегчения симптомов и как предотвратить проблему в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Livestrong.

Симптомы вросшего ногтя

Дерматолог Брюс Робинсон рассказал, что первым признаком вросшего ногтя является набухший палец на ноге.

Когда ноготь врезается в кожу, кожа нарастает на ноготь и воспаляется.

Другие симптомы могут включать:

  • из пальца ноги выделяется гной
  • боль
  • потемнение вокруг пораженного пальца ноги
  • ощущение тепла или горячости пальцев ног

Распространенные причины состояния

Наиболее распространенной причиной вросшего ногтя является неправильный уход, а именно слишком короткая обрезка ногтя.

Врач рассказал, если вы обрежете ноготь слишком коротко, то это увеличит вероятность того, что он врастет в кожу. И когда это происходит, кожа воспаляется, отекает и фактически начинает врастать в ноготь. Таким образом, это становится очень циклическим процессом.

Также другие причины включают:

  • ношение тесной обуви
  • травма ногтя на ноге
  • инфекции ногтей
  • форма стопы

Лечение

Вросшие ногти можно лечить самостоятельно на дому, в зависимости от тяжести. Лечение вросших ногтей на дому включает следующее:

  • прием обезболивающих, чтобы уменьшить дискомфорт
  • прикладывание холодных компрессов на палец ноги, чтобы уменьшить отек

К тому же нужно носить открытую обувь, пока не исчезнет проблема.

Профилактика

Чтобы в дальнейшем такая проблема не случалась с ногами, следует придерживаться следующих советов:

  • носите широкую обувь, которая не приведет к ломкости ногтей
  • правильно стригите ногти и не слишком коротко
  • замочите ноги в теплой воде перед подстриганием - это поможет размягчить ногти, чтобы их легче подрезать

Важно помнить, если вросший ноготь постоянно возвращается, это может быть из-за неправильного ухода или обуви, которую вы носите.

Ранее мы сообщали, что может произойти, если делать маникюр в салоне.

Также мы писали, можно ли делиться маникюрными кусачками и что может произойти с ногтями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ногти Лак для ногтей
NEWS
Под ударом ТЦ, больницы, школы. Все о последствиях массированной атаки на Днепр
Под ударом ТЦ, больницы, школы. Все о последствиях массированной атаки на Днепр