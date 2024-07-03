Это распространенная проблема: вот почему врастают ногти на ногах и как лечить

Врастание ногтя - это опасная патология, которая не проходит сама по себе. Следует знать, как определить врастающий ноготь и что делать для облегчения симптомов и как предотвратить проблему в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Livestrong .

Симптомы вросшего ногтя

Дерматолог Брюс Робинсон рассказал, что первым признаком вросшего ногтя является набухший палец на ноге.

Когда ноготь врезается в кожу, кожа нарастает на ноготь и воспаляется.

Другие симптомы могут включать:

из пальца ноги выделяется гной

боль

потемнение вокруг пораженного пальца ноги

ощущение тепла или горячости пальцев ног

Распространенные причины состояния

Наиболее распространенной причиной вросшего ногтя является неправильный уход, а именно слишком короткая обрезка ногтя.

Врач рассказал, если вы обрежете ноготь слишком коротко, то это увеличит вероятность того, что он врастет в кожу. И когда это происходит, кожа воспаляется, отекает и фактически начинает врастать в ноготь. Таким образом, это становится очень циклическим процессом.

Также другие причины включают:

ношение тесной обуви

травма ногтя на ноге

инфекции ногтей

форма стопы

Лечение

Вросшие ногти можно лечить самостоятельно на дому, в зависимости от тяжести. Лечение вросших ногтей на дому включает следующее:

прием обезболивающих, чтобы уменьшить дискомфорт

прикладывание холодных компрессов на палец ноги, чтобы уменьшить отек

К тому же нужно носить открытую обувь, пока не исчезнет проблема.

Профилактика

Чтобы в дальнейшем такая проблема не случалась с ногами, следует придерживаться следующих советов:

носите широкую обувь, которая не приведет к ломкости ногтей

правильно стригите ногти и не слишком коротко

замочите ноги в теплой воде перед подстриганием - это поможет размягчить ногти, чтобы их легче подрезать

Важно помнить, если вросший ноготь постоянно возвращается, это может быть из-за неправильного ухода или обуви, которую вы носите.