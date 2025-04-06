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Це показник здоров'я серця. Названо аналіз, який потрібно здавати кожному після 20 років

Неділя 06 квітня 2025 12:23
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Це показник здоров'я серця. Названо аналіз, який потрібно здавати кожному після 20 років Кардіолог назвала аналіз, який потрібно здавати кожному (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталія Іванюк

Контроль рівня холестерину - ключ до здорового серця. Ліпідограма є важливим аналізом для оцінки ризиків серцево-судинних захворювань. Необхідно знати, коли варто її здавати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Що варто знати про аналіз

Ліпідограма - це аналіз крові, який показує рівень холестерину та його фракцій у крові. Цей аналіз є дуже важливим, адже підвищений холестерин довго не дає симптомів, але поступово відкладається в судинах, перекриваючи їх просвіт (як іржа в трубі) тим самим збільшуючи ризик інфаркту та інсульту.

Що включає в себе ліпідограма:

  • загальний холестерин - основний показник жирового обміну
  • ЛПНЩ ("поганий" холестерин) - відкладається на стінках судин, утворюючи атеросклеротичні бляшки
  • ЛПВЩ ("хороший" холестерин) - допомагає очищати судини
  • тригліцериди - впливають на серцево-судинний ризик

Кому потрібно здавати

За словами лікаря, ліпідограму потрібно здавати усім людям від 20 років - хоча б раз на 4-6 років для профілактики.

Тоді як після 40-45 років - щороку, особливо якщо є зайва вага, високий тиск чи цукровий діабет. Також варто здавати тим, хто має спадкову схильність до серцево-судинних хвороб.

Людям, у яких вже є атеросклероз, ішемічна хвороба серця, перенесений інфаркт чи інсульт. При прийомі статинів - для контролю ефективності лікування.

Щоб підготуватися до аналізу, необхідно:

  • ліпідограму здавати вранці натщесерце (8-12 годин без їжі)
  • за 2-3 дні перед аналізом не вживати жирної їжі та алкоголю
  • не курити за годину до забору крові

Рівень холестерину - це не просто цифри, а показник здоров’я серця та судин.

Коли не можна здавати аналіз

Ліпідограму зазвичай можна здавати більшості людей, але є певні стани, коли результати можуть бути неточними або аналіз варто відкласти. Зокрема, не рекомендується здавати:

  • під час гострих захворювань (грип, ГРВІ, інфекційні хвороби) - запальні процеси можуть впливати на рівень ліпідів у крові
  • після важких фізичних навантажень або стресу - це може тимчасово змінити показники аналізу
  • відразу після інфаркту або інсульту - рівень ліпідів може бути нетиповим, тому аналіз краще робити через кілька тижнів після стабілізації стану
  • у період вагітності - під час гормональних змін показники ліпідограми можуть бути вищими за норму, тому аналіз рекомендовано проводити через кілька місяців після пологів

У всіх інших випадках ліпідограма є безпечним і корисним аналізом, який допомагає оцінити ризики серцево-судинних захворювань.

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