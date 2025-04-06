Це показник здоров'я серця. Названо аналіз, який потрібно здавати кожному після 20 років
Контроль рівня холестерину - ключ до здорового серця. Ліпідограма є важливим аналізом для оцінки ризиків серцево-судинних захворювань. Необхідно знати, коли варто її здавати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.
Що варто знати про аналіз
Ліпідограма - це аналіз крові, який показує рівень холестерину та його фракцій у крові. Цей аналіз є дуже важливим, адже підвищений холестерин довго не дає симптомів, але поступово відкладається в судинах, перекриваючи їх просвіт (як іржа в трубі) тим самим збільшуючи ризик інфаркту та інсульту.
Що включає в себе ліпідограма:
- загальний холестерин - основний показник жирового обміну
- ЛПНЩ ("поганий" холестерин) - відкладається на стінках судин, утворюючи атеросклеротичні бляшки
- ЛПВЩ ("хороший" холестерин) - допомагає очищати судини
- тригліцериди - впливають на серцево-судинний ризик
Кому потрібно здавати
За словами лікаря, ліпідограму потрібно здавати усім людям від 20 років - хоча б раз на 4-6 років для профілактики.
Тоді як після 40-45 років - щороку, особливо якщо є зайва вага, високий тиск чи цукровий діабет. Також варто здавати тим, хто має спадкову схильність до серцево-судинних хвороб.
Людям, у яких вже є атеросклероз, ішемічна хвороба серця, перенесений інфаркт чи інсульт. При прийомі статинів - для контролю ефективності лікування.
Щоб підготуватися до аналізу, необхідно:
- ліпідограму здавати вранці натщесерце (8-12 годин без їжі)
- за 2-3 дні перед аналізом не вживати жирної їжі та алкоголю
- не курити за годину до забору крові
Рівень холестерину - це не просто цифри, а показник здоров’я серця та судин.
Коли не можна здавати аналіз
Ліпідограму зазвичай можна здавати більшості людей, але є певні стани, коли результати можуть бути неточними або аналіз варто відкласти. Зокрема, не рекомендується здавати:
- під час гострих захворювань (грип, ГРВІ, інфекційні хвороби) - запальні процеси можуть впливати на рівень ліпідів у крові
- після важких фізичних навантажень або стресу - це може тимчасово змінити показники аналізу
- відразу після інфаркту або інсульту - рівень ліпідів може бути нетиповим, тому аналіз краще робити через кілька тижнів після стабілізації стану
- у період вагітності - під час гормональних змін показники ліпідограми можуть бути вищими за норму, тому аналіз рекомендовано проводити через кілька місяців після пологів
У всіх інших випадках ліпідограма є безпечним і корисним аналізом, який допомагає оцінити ризики серцево-судинних захворювань.
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