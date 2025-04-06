ua en ru
Вс, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Это показатель здоровья сердца. Назван анализ, который нужно сдавать каждому после 20 лет

Воскресенье 06 апреля 2025 12:23
UA EN RU
Это показатель здоровья сердца. Назван анализ, который нужно сдавать каждому после 20 лет Кардиолог назвала анализ, который нужно сдавать каждому (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Иванюк

Контроль уровня холестерина - ключ к здоровому сердцу. Липидограмма является важным анализом для оценки рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимо знать, когда стоит ее сдавать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Что стоит знать об анализе

Липидограмма - это анализ крови, который показывает уровень холестерина и его фракций в крови. Этот анализ очень важен, ведь повышенный холестерин долго не дает симптомов, но постепенно откладывается в сосудах, перекрывая их просвет (как ржавчина в трубе) тем самым увеличивая риск инфаркта и инсульта.

Что включает в себя липидограмма:

  • общий холестерин - основной показатель жирового обмена
  • ЛПНП ("плохой" холестерин) - откладывается на стенках сосудов, образуя атеросклеротические бляшки
  • ЛПВП ("хороший" холестерин) - помогает очищать сосуды
  • триглицериды - влияют на сердечно-сосудистый риск

Кому нужно сдавать

По словам врача, липидограмму нужно сдавать всем людям от 20 лет - хотя бы раз в 4-6 лет для профилактики.

Тогда как после 40-45 лет - ежегодно, особенно если есть лишний вес, высокое давление или сахарный диабет. Также стоит сдавать тем, кто имеет наследственную предрасположенность к сердечно-сосудистым болезням.

Людям, у которых уже есть атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт или инсульт. При приеме статинов - для контроля эффективности лечения.

Чтобы подготовиться к анализу, необходимо:

  • липидограмму сдавать утром натощак (8-12 часов без еды)
  • за 2-3 дня перед анализом не употреблять жирной пищи и алкоголя
  • не курить за час до забора крови

Уровень холестерина - это не просто цифры, а показатель здоровья сердца и сосудов.

Когда нельзя сдавать анализ

Липидограмму обычно можно сдавать большинству людей, но есть определенные состояния, когда результаты могут быть неточными или анализ стоит отложить. В частности, не рекомендуется сдавать:

  • во время острых заболеваний (грипп, ОРВИ, инфекционные болезни) - воспалительные процессы могут влиять на уровень липидов в крови
  • после тяжелых физических нагрузок или стресса - это может временно изменить показатели анализа
  • сразу после инфаркта или инсульта - уровень липидов может быть нетипичным, поэтому анализ лучше делать через несколько недель после стабилизации состояния
  • в период беременности - во время гормональных изменений показатели липидограммы могут быть выше нормы, поэтому анализ рекомендуется проводить через несколько месяцев после родов

Во всех остальных случаях липидограмма является безопасным и полезным анализом, который помогает оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Вас может заинтересовать

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сердце Здоровье Анализы Кардиолог Сердечно-сосудистые заболевания
NEWS
Россия выпустила по Украине 23 ракеты и более сотни дронов: сколько сбила ПВО
Россия выпустила по Украине 23 ракеты и более сотни дронов: сколько сбила ПВО