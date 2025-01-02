Кардіолог назвала 6 ознак "несправності" серця, які легко пропустити

Серцево-судинна система є однією з найголовніших у роботі всього організму. Проблеми з серцем можуть виникнути неочікувано і певні симптоми можуть про це сигналізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Ознаки проблем з серцем

Хронічна втома

Якщо з'явилось відчуття ніби "сіли батарейки", навіть після відпустки чи повноцінного сну, то це може бути ознакою того, що серце не справляється з доставкою кисню до тканин.

При такому симптомі потрібно негайно звернутись до лікаря.

"Уявіть, що серце це як двигун вашого автомобіля: навіть якщо він працює, але щось почало стукати чи шуміти, це ознака, що потрібна перевірка. Так само і з нашим серцем: воно інколи "шепоче" про проблеми, але ці сигнали ми часто ігноруємо", - йдеться у повідомленні.

Набряки ніг

Якщо після робочого дня взуття стає тісним, а ноги виглядають, ніби ви провели 10 годин у літаку, то це може означати, що серце працює "на межі".

Організм не встигає відкачувати зайву рідину, тому і виникає сильний набряк.

Дивний кашель

Сухий та затяжний кашель, який не повʼязаний із застудою, іноді є сигналом про застій рідини в легенях через серцеву недостатність.

Задишка при легких навантаженнях

Задихаєтесь, коли піднімаєтесь на 2 поверх або поспішаєте за автобусом, нерідко це може бути більше, ніж просто слабка фізична форма.

Часто це є симптомом проблем з серцево-судинною системою і не можна ігнорувати цей стан.

Дискомфорт у грудях чи животі

Біль у грудях - це класичний симптом. Однак, якщо це лише легке стискання, важкість чи навіть біль у верхній частині живота, то так серце іноді маскується під гастрит або печію.

Запаморочення чи непритомність

Почуваєтесь, ніби "відключаєтесь" після різкого підйому. Серце може не забезпечувати мозок достатньою кількістю крові.

Як зменшити ризик серцевих проблем

Здоровий спосіб життя, правильне харчування та відповідність медичним рекомендаціям є ключовими для зниження ризику серцевих проблем.

Ведіть здоровий образ життя

Спробуйте включити у свою рутину фізичну активність, таку як ходьба, біг, плавання або велосипедна їзда. Мета - отримувати щонайменше 150 хвилин помірної фізичної активності на тиждень.

Важливо, що куріння є основним фактором ризику серцевих захворювань. Якщо ви курите, кинути палити - це найважливіший крок, який ви можете зробити, щоб покращити здоров’я свого серця.

Хронічний стрес може сприяти розвитку серцевих захворювань. Знайдіть способи подолання стресу, такі як фізичні вправи, техніки релаксації (наприклад, глибоке дихання, медитація, йога), часу з близькими або звернення до професійної допомоги, якщо це необхідно.

Правильне харчування

Споживайте різноманітну й збалансовану дієту, що включає свіжі фрукти, овочі, цільнозернові продукти, нежирні джерела білка та здорові жири.

Обмеження надмірного споживання солі: спробуйте зменшити кількість солі в раціоні та уникати їжі з високим вмістом натрію.

Споживайте менше продуктів, багатих на "поганий" холестерин. Замість цього, обирайте нежирні джерела білка, які містяться у рибі, курятині без шкіри та бобових.