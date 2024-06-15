Це показник вашого способу життя: кардіолог назвала аналіз, який може врятувати життя

Є аналіз, який може не лише врятувати вам життя, але й змінити його якість на наступні 30-40 років. Його слід робити регулярно, особливо під час ожиріння, діабету, ниркової недостатності і незбалансованого харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -сторінку кардіолога Анни Солощенко.

Який аналіз корисно робити

Досвід лікаря роботи в інфарктному відділенні показує, що у 75% випадків, коли людина потрапляє до них, то змушений боротися з вже наявною хворобою, а не займатися її профілактикою. Адже профілактика завжди простіша, дешевша і приємніша для пацієнта, ніж будь-яке лікування.

Ліпідограма - цей аналіз коштує близько 300 гривень, його можна зробити в лабораторії за 10-15 хвилин, але він здатний запобігти не одному десятку захворювань.

Мова йде про інфаркт та інсульт.

Лікар зазначила, що в Україні лікарі часто призначають ліпідограму лише у випадках, коли пацієнти скаржаться на біль у серці, задишку, підвищений тиск або аритмію.

"Можу сказати, що така людина має проблеми з ліпідограмою вже не один рік, і саме ці проблеми призвели до подібних симптомів. То чому б не призначити цей простий та недорогий аналіз на десять років раніше?" - йдеться у повідомленні.

Що показує ліпідограма

Такий аналіз здатний запобігти інфаркту. Ліпідограма складається із загального холестерину та його фракцій, тобто складників.

Ліпопротеїди високої щільності - вони містяться в морській рибі та захищають від атеросклерозу. І три показники "поганого" жиру - тригліцериди, ліпопротеїди низької та дуже низької щільності, які містяться в продуктах тваринного походження.

Останній показник - індекс атерогенності, який показує співвідношення "поганих" і "хороших" складників.

Кардіолог розповіла, що "поганий" холестерин має властивість відкладатися у стінках судин, утворюючи атеросклеротичні бляшки, і звужувати просвіт судин. А ці бляшки в майбутньому стануть причиною всіх серцево-судинних захворювань.

Процес відкладення холестерину в стінках судин прискорює куріння, підвищений тиск, трансжири та підвищений цукор крові.

"Досвід розвинених країн, де призначають ліпідограму всім здоровим людям після 35 років, показав, як прості та дешеві кроки можуть подовжити тривалість життя та покращити його якість для мільйонів людей", - додала Анна Солощенко.