"Підтверджено у лабораторіях". Дерматолог назвала головну небезпеку пральних порошків

Чи справді в пральних порошках є алергени

За словами дерматолога та алерголога Олени Мозирської, дійсно в таких засобах є алергени.

Раніше для прання використовували мікробні ензими, або ферменти. Вони здатні "роз’їдати" бруд на тканинах.

"Проте, при алергії на пральний порошок у людей виробляються антитіла на ці ферменти. Це було підтверджено у наукових лабораторіях", - йдеться у повідомленні.

Проявляється алергія на пральний порошок такими симптомами:

запалення, свербіж очей

чхання, нежить, закладеність носа

кашель та бронхіальна астма

почервоніння, свербіж шкіри

Найпомітнішою ознакою алергії на пральний порошок є червона шкіра, яка свербить і часто супроводжується висипом. Цей стан, відомий як алергічний контактний дерматит, є поширеним симптомом алергічної реакції на такі речовини, як ароматизатори або ферменти в мийних засобах.

Як уникнути алергії

Вибирайте гіпералергічні пральні порошки

Краще обирати пральні порошки, на яких є маркування "гіпоалергенний". Вони зазвичай не містять агресивних ароматизаторів, барвників і ензимів, які можуть викликати подразнення.

Будьте уважні, коли використовуєте нові засоби для прання. Якщо є алергія - можна помітити свербіж шкіри після контакту з одягом, або чхання, кашель, свербіж очей.

Не сипте багато засобу

Якщо ви чуєте запах прального порошку на випраних речах, то засіб на них так і залишився та зможе подразнювати шкіру або дихальні шляхи.

Для таких речей, як білизна, постільна білизна, полотенце, дитячий одяг - можна використовувати засобу якнайменше.

Ретельно виполіскуйте речі. Для сильного забруднення краще застосувати попереднє замочування, прання, використовувати вищі температури або плямовивідник.

Обирайте рідкі пральні засоби

Рідкі засоби легше виполіскуються з тканин у порівнянні з порошковими, що зменшує ризик контакту шкіри із залишками хімічних речовин.

Людина може розвивати алергію та навіть астму на частинки порошку, що знаходяться в повітрі, вдихаючи їх. Тобто, на запах порошку. Герметичне пакування мінімізує вдихання частинок порошку, які можуть подразнювати слизову оболонку носа і викликати алергію.

Часто очищайте пральну машину

Регулярне очищення пральної машини запобігає накопиченню залишків миючих засобів і знижує ризик алергічних реакцій.

Пральні порошки можуть бути причиною алергічних реакцій через хімічні сполуки, які входять до їх складу. Барвники, аромати, фосфати та інші добавки можуть подразнювати шкіру або дихальні шляхи, викликаючи висипи, свербіж чи навіть респіраторні проблеми.

Вас може зацікавити