Рідкісне явище: дерматолог розповіла, чому виникає алергія на м'ясо та хто в зоні ризику
Алергія на м’ясо - яловичину, свинину, баранину, дичину або птицю може розвинутися у будь-якому віці, але частіше спостерігається у дітей та молоді. Явище досить рідкісне, але є фактори, які можуть її провокувати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дерматолога та алерголога Олени Мозирської.
Як виникає алергія на м'ясо
Не дивлячись на популярність сосисочно-ковбасних, алергія на них дуже рідкісне явище.
За словами лікаря, алергія на м’ясо розвивається як правило за цікавих обставин.
Алергія на яловичину може розвинутись у тих, хто має алергію на коров’яче молоко, бо там однакові алергени.
До того ж така алергія може розвинутись у тих, хто має алергію на кота. Бо там також спільні алергени - сироваткові білки.
Алергія на м’ясо може розвинутись у тих, кого покусали кліщі. Червоне м’ясо містить білок альфа-гал, що також міститься в слині та шлунковому вмісті кліща. Після вживання м’яса через 2-6 годин розвиваються симптоми - кропив’янка, біль в животі, діарея та набряк.
Цікаво, що люди з 3 групою крові не мають такої алергії, бо мають схожі білки в крові, як альфа-гал. Як правило, така алергія розвивається при вживанні 20 г м’яса та більше, але треба бути вкрай обережним.
Цей білок може міститись в молоці, та навіть в деяких медикаментах (ферментні препарати).
"Треба суворо уникати укусів кліщів, адже вони можуть сприяти посиленню алергії", - йдеться у повідомленні.
Симптоми алергії
На відміну від інших видів харчової гіперчутливості, симптоми альфа-гал-алергії розвиваються повільно. Вони проявляються через 2-8 годин після вживання м’яса або продукту з його вмістом.
Типовими проявами цього виду алергії є свербіж всього тіла, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, шлунково-кишкові розлади. Крім цього, можливий розвиток анафілаксії.
У 70% випадків реакція супроводжується дихальною недостатністю, що є особливо небезпечним для людей з астмою.
Ще одна група людей, для яких альфа-гал-алергія несе підвищену загрозу - пацієнти, яких лікують протираковим препаратом цетуксимабом.
Кому не можна їсти червоне м'ясо
Рекомендована щоденна норма м’яса має бути 1 г на 1 кілограм маси тіла. Тобто якщо ви важите 65 кілограмів, то вам можна з’їдати 65 г м’яса щодня. Найкраще їсти тушковане, варене або запечене на відкритому вогні м’ясо.
М’ясо не можна їсти людям, які мають хвороби серця, судин, нирок, печінки та кишківника. Якщо у людини високий рівень "поганого" холестерину, лікарі також не рекомендують вживати продукт, особливо червоне жирне м’ясо, оскільки можна спровокувати інфаркт та інсульт.
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