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Це перемога: в сети подняли на смех "антиковровую операцию" Укрзализныци

STYLERЖизнь    31.07.2019 - 18:50
Це перемога: в сети подняли на смех "антиковровую операцию" Укрзализныци
Фото: Ковровые дорожки в поездах (Facebook/Укрзалізниця)

Пользователи сети смеются над отменой ковровых покрытий, указывая на то, что лучше бы починили кондиционеры

В Укразализныце сообщили о решении отменить ковровые покрытия в поездах, но не во всех. Под "антиковровую операцию" попали поезда "Интерсити", "Региональный экспресс" и "Региональный поезд". Об этом ведомство сообщило на своей Facebook-странице.

Отмечается, что это сделано по инициативе Александра Рудоманова.

 

Це перемога: в сети подняли на смех &quot;антиковровую операцию&quot; УкрзализныциСкриншот поста (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на такое решение Укрзализныци. Люди считают, что в поездах есть более серьезные проблемы, чем ковровые покрытия, например, неработающие кондиционеры и грязные туалеты.

  • Такое впечатление что все проблемы в пассажирских перевозках решатся после исчезновения дорожек? Это скорее имитация процесса решения реальных проблем в пассажирских перевозках.
  • Всю жизнь сколько смотрю на эти коврики в поездах, то всегда это вызывало у меня отвращение. И я все думал про себя, кому они нахрен нужны и когда их уберут! Аж не верится что я дожил до этого момента! Спасибо!

Це перемога: в сети подняли на смех &quot;антиковровую операцию&quot; Укрзализныци

 

Скриншот комментариев (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

  • Давайте запустимо операцію - замінено килими на кондиціонери!
  • А скільки я вам писала про це, приберіть в пилезбірники-коврики в пасажирських потягах! Почали цю програму, це добре, але будь ласка, в усіх потягах, в усіх!!!

Це перемога: в сети подняли на смех &quot;антиковровую операцию&quot; Укрзализныци

Скриншот комментариев (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Украинцы пишут, что ковры в поездах - это далеко не одна проблема. Есть еще  грязные подушки и "винтажные краны".

  • А грязные подушки? Когда с ними будете бороться?
  • А может вы уберете все "винтажные" краны?
  • Це перемога: в сети подняли на смех &quot;антиковровую операцию&quot; Укрзализныци

 Скриншот комментариев (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Как мы ранее писали, в электричке "Укрзализныци" произошел инцидент - прямо во время движения в кабине машиниста вспыхнул пожар, после чего поезд остановили в лесополосе и из вагонов выбежали пассажиры. В сети опубликовали соответствующие фото. 

Также мы писали о том, что в Киеве недавно произошел вопиющий инцидент - на вокзале на ребенка упало окно вагона поезда. К счастью, мальчика удалось вовремя выхватить из-под осколков и железа, и он отделался небольшой царапиной и испугом. 

 

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