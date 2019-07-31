Це перемога: у мережі підняли на сміх "антикилимову операцію" Укрзалізниці

Користувачі мережі сміються над скасуванням килимових покриттів, вказуючи на те, що краще б полагодили кондиціонери
В Укразализныці повідомили про рішення скасувати килимові покриття в поїздах, але не у всіх. Під "антикилимову операцію" потрапили поїзда "Інтерсіті", "Регіональний експрес" та "Регіональний поїзд". Про це відомство повідомило на своїй Facebook-сторінці.
Наголошується, що це зроблено з ініціативи Олександра Рудоманова.
Скріншот поста (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Користувачі мережі неоднозначно відреагували на таке рішення Укрзалізниці. Люди вважають, що в поїздах є більш серйозні проблеми, ніж килимові покриття, наприклад, непрацюючі кондиціонери і брудні туалети.
Скріншот коментарів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Українці пишуть, що килими в потягах - це далеко не одна проблема. Є ще брудні подушки і "вінтажні крани".
Скріншот коментарів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Як ми раніше писали, в електричці "Укрзализныці" стався інцидент - прямо під час руху в кабіні машиніста спалахнула пожежа, після чого поїзд зупинили в лісосмузі і вибігли з вагонів пасажири. В мережі опублікували відповідні фото.
Також ми писали про те, що в Києві нещодавно стався кричущий інцидент - на вокзалі на дитину впало вікно вагона поїзда. На щастя, хлопчика вдалося вчасно вихопити з-під уламків і заліза, і він відбувся невеликою подряпиною і переляком.