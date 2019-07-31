ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Це перемога: у мережі підняли на сміх "антикилимову операцію" Укрзалізниці

STYLERЖиття    31.07.2019 - 18:50
Це перемога: у мережі підняли на сміх "антикилимову операцію" Укрзалізниці
Фото: Килимові доріжки в поїздах (Facebook/Укрзалізниця)

Користувачі мережі сміються над скасуванням килимових покриттів, вказуючи на те, що краще б полагодили кондиціонери

В Укразализныці повідомили про рішення скасувати килимові покриття в поїздах, але не у всіх. Під "антикилимову операцію" потрапили поїзда "Інтерсіті", "Регіональний експрес" та "Регіональний поїзд". Про це відомство повідомило на своїй Facebook-сторінці.

Наголошується, що це зроблено з ініціативи Олександра Рудоманова.

 

Це перемога: у мережі підняли на сміх &quot;антикилимову операцію&quot; УкрзалізниціСкріншот поста (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на таке рішення Укрзалізниці. Люди вважають, що в поїздах є більш серйозні проблеми, ніж килимові покриття, наприклад, непрацюючі кондиціонери і брудні туалети.

  • Таке враження, що всі проблеми у пасажирських перевезеннях вирішаться після зникнення доріжок? Це швидше імітація процесу вирішення реальних проблем у пасажирських перевезеннях.
  • Все життя скільки дивлюся на ці килимки в поїздах, то завжди це викликало у мене огиду. І я все думав про себе, кому нахрін потрібні і коли їх приберуть! Аж не віриться що я дожив до цього моменту! Спасибі!

Це перемога: у мережі підняли на сміх &quot;антикилимову операцію&quot; Укрзалізниці

 

  • Давайте запустимо операцію - замінено килими на кондиціонери!
  • А скільки я вам писала про це, приберіть в пилезбірники-килимки в пасажирських потягах! Почали цю програму, це добре, але будь ласка, в усіх потягах, в усіх!!!

Це перемога: у мережі підняли на сміх &quot;антикилимову операцію&quot; Укрзалізниці

Скріншот коментарів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Українці пишуть, що килими в потягах - це далеко не одна проблема. Є ще брудні подушки і "вінтажні крани".

  • А брудні подушки? Коли з ними будете боротися?
  • А може, ви заберете все "вінтажні" крани?
  • Це перемога: у мережі підняли на сміх &quot;антикилимову операцію&quot; Укрзалізниці

Скріншот коментарів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Як ми раніше писали, в електричці "Укрзализныці" стався інцидент - прямо під час руху в кабіні машиніста спалахнула пожежа, після чого поїзд зупинили в лісосмузі і вибігли з вагонів пасажири. В мережі опублікували відповідні фото.

Також ми писали про те, що в Києві нещодавно стався кричущий інцидент - на вокзалі на дитину впало вікно вагона поїзда. На щастя, хлопчика вдалося вчасно вихопити з-під уламків і заліза, і він відбувся невеликою подряпиною і переляком.

Під Вінницею загорілася електричка з пасажирами: пожежникам не вистачило води (фото) Поїзд з фільму про зомбі: фото електрички розгнівало користувачів мережі
Новини України Укрзалізниця
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся