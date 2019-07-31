Це перемога: у мережі підняли на сміх "антикилимову операцію" Укрзалізниці

Фото: Килимові доріжки в поїздах (Facebook/Укрзалізниця)

Користувачі мережі сміються над скасуванням килимових покриттів, вказуючи на те, що краще б полагодили кондиціонери

В Укразализныці повідомили про рішення скасувати килимові покриття в поїздах, але не у всіх. Під "антикилимову операцію" потрапили поїзда "Інтерсіті", "Регіональний експрес" та "Регіональний поїзд". Про це відомство повідомило на своїй Facebook-сторінці.

Наголошується, що це зроблено з ініціативи Олександра Рудоманова.

Скріншот поста (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на таке рішення Укрзалізниці. Люди вважають, що в поїздах є більш серйозні проблеми, ніж килимові покриття, наприклад, непрацюючі кондиціонери і брудні туалети.

Таке враження, що всі проблеми у пасажирських перевезеннях вирішаться після зникнення доріжок? Це швидше імітація процесу вирішення реальних проблем у пасажирських перевезеннях.

Все життя скільки дивлюся на ці килимки в поїздах, то завжди це викликало у мене огиду. І я все думав про себе, кому нахрін потрібні і коли їх приберуть! Аж не віриться що я дожив до цього моменту! Спасибі!

Давайте запустимо операцію - замінено килими на кондиціонери!

А скільки я вам писала про це, приберіть в пилезбірники-килимки в пасажирських потягах! Почали цю програму, це добре, але будь ласка, в усіх потягах, в усіх!!!

Скріншот коментарів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Українці пишуть, що килими в потягах - це далеко не одна проблема. Є ще брудні подушки і "вінтажні крани".

А брудні подушки? Коли з ними будете боротися?

А може, ви заберете все "вінтажні" крани?



Скріншот коментарів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Як ми раніше писали, в електричці "Укрзализныці" стався інцидент - прямо під час руху в кабіні машиніста спалахнула пожежа, після чого поїзд зупинили в лісосмузі і вибігли з вагонів пасажири. В мережі опублікували відповідні фото.

Також ми писали про те, що в Києві нещодавно стався кричущий інцидент - на вокзалі на дитину впало вікно вагона поїзда. На щастя, хлопчика вдалося вчасно вихопити з-під уламків і заліза, і він відбувся невеликою подряпиною і переляком.