UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Це пастка для нас всіх": Зеленська розповіла, до чого не можна звикати під час війни

Олена Зеленська звернулася до українців (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Перша леді України Олена Зеленська звернулася до українців та попросила не звикати до насилля в умовах повномасштабної війни й назвала це "пасткою".

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, з нагоди всесвітніх "16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства" перша леді записала відео з важливим нагадуванням.

Дружина президента Володимира Зеленського звернулася до українців, котрі виправдовують побутове насилля терористичною війною, яку розпочала Росія.

За її словами, шукаючи виправдання жорстокості на побутовому рівні, можна потрапити у своєрідну пастку.

"Є дещо, із чим не можна миритися навіть під час війни. Це час, коли легко поширюються жорстокість і насильство. Та найгірше - до цього можна звикнути, ніби так і треба. Але це пастка для всіх нас. До насильства не можна звикати, його не можна толерувати, прикриваючись війною", - написала Зеленська.

Також вона закликала людей стати уважнішими до потреб оточуючих та своїх власних. Зокрема, будь-які випадки жорстокості не треба ігнорувати, виправдовувати та намагатися перетерпіти.

"Наче прості слова, але саме так і є: ми - людяні. Ми чуйні. Кожен день війни перевіряє нас на вірність цим принципам. І ми обов’язково їх захистимо", - додала перша леді.

Раніше Зеленська розповідала про навчання дітей, а саме що 8-річна донька Олександра вже стала студенткою.

Також перша леді розповідала, як родина переживала перші дні війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Зеленська