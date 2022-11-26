"Это ловушка для нас всех": Зеленская рассказала, к чему нельзя привыкать во время войны

В частности, по случаю всемирных "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия" первая леди записала видео с важным напоминанием.

Жена президента Владимира Зеленского обратилась к украинцам, которые оправдывают бытовое насилие террористической войной, которую начала Россия.

По ее словам, ища оправдание жестокости на бытовом уровне, можно попасть в своеобразную ловушку.

"Есть кое-что, с чем нельзя мириться даже во время войны. Это время, когда легко распространяются жестокость и насилие. Но хуже всего - к этому можно привыкнуть, будто так и надо. Но это ловушка для всех нас. К насилию нельзя привыкать, его нельзя терпеть, прикрываясь войной", - написала Зеленская.

Также она призвала людей стать более внимательными к нуждам окружающих и своих собственных. В частности, какие-либо случаи жестокости не следует игнорировать, оправдывать и пытаться перетерпеть.

"Вроде бы простые слова, но именно так и есть: мы - человечные. Мы отзывчивы. Каждый день войны проверяет нас на верность этим принципам. И мы обязательно их защитим", - добавила первая леди.