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"Це пастка для нас всіх": Зеленська розповіла, до чого не можна звикати під час війни

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Субота 26 листопада 2022 16:33
"Це пастка для нас всіх": Зеленська розповіла, до чого не можна звикати під час війни Олена Зеленська звернулася до українців (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Перша леді України Олена Зеленська звернулася до українців та попросила не звикати до насилля в умовах повномасштабної війни й назвала це "пасткою".

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, з нагоди всесвітніх "16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства" перша леді записала відео з важливим нагадуванням.

Дружина президента Володимира Зеленського звернулася до українців, котрі виправдовують побутове насилля терористичною війною, яку розпочала Росія.

За її словами, шукаючи виправдання жорстокості на побутовому рівні, можна потрапити у своєрідну пастку.

"Є дещо, із чим не можна миритися навіть під час війни. Це час, коли легко поширюються жорстокість і насильство. Та найгірше - до цього можна звикнути, ніби так і треба. Але це пастка для всіх нас. До насильства не можна звикати, його не можна толерувати, прикриваючись війною", - написала Зеленська.

Також вона закликала людей стати уважнішими до потреб оточуючих та своїх власних. Зокрема, будь-які випадки жорстокості не треба ігнорувати, виправдовувати та намагатися перетерпіти.

"Наче прості слова, але саме так і є: ми - людяні. Ми чуйні. Кожен день війни перевіряє нас на вірність цим принципам. І ми обов’язково їх захистимо", - додала перша леді.

Раніше Зеленська розповідала про навчання дітей, а саме що 8-річна донька Олександра вже стала студенткою.

Також перша леді розповідала, як родина переживала перші дні війни.

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Олена Зеленська