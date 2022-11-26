"Це пастка для нас всіх": Зеленська розповіла, до чого не можна звикати під час війни
Перша леді України Олена Зеленська звернулася до українців та попросила не звикати до насилля в умовах повномасштабної війни й назвала це "пасткою".
Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Зокрема, з нагоди всесвітніх "16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства" перша леді записала відео з важливим нагадуванням.
Дружина президента Володимира Зеленського звернулася до українців, котрі виправдовують побутове насилля терористичною війною, яку розпочала Росія.
За її словами, шукаючи виправдання жорстокості на побутовому рівні, можна потрапити у своєрідну пастку.
"Є дещо, із чим не можна миритися навіть під час війни. Це час, коли легко поширюються жорстокість і насильство. Та найгірше - до цього можна звикнути, ніби так і треба. Але це пастка для всіх нас. До насильства не можна звикати, його не можна толерувати, прикриваючись війною", - написала Зеленська.
Також вона закликала людей стати уважнішими до потреб оточуючих та своїх власних. Зокрема, будь-які випадки жорстокості не треба ігнорувати, виправдовувати та намагатися перетерпіти.
"Наче прості слова, але саме так і є: ми - людяні. Ми чуйні. Кожен день війни перевіряє нас на вірність цим принципам. І ми обов’язково їх захистимо", - додала перша леді.
Раніше Зеленська розповідала про навчання дітей, а саме що 8-річна донька Олександра вже стала студенткою.
Також перша леді розповідала, як родина переживала перші дні війни.