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"Это ловушка для нас всех": Зеленская рассказала, к чему нельзя привыкать во время войны

Новина українською →
Суббота 26 ноября 2022 16:33
"Это ловушка для нас всех": Зеленская рассказала, к чему нельзя привыкать во время войны Елена Зеленская обратилась к украинцам (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к украинцам и попросила не привыкать к насилию в условиях полномасштабной войны и назвала это "ловушкой".

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

В частности, по случаю всемирных "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия" первая леди записала видео с важным напоминанием.

Жена президента Владимира Зеленского обратилась к украинцам, которые оправдывают бытовое насилие террористической войной, которую начала Россия.

По ее словам, ища оправдание жестокости на бытовом уровне, можно попасть в своеобразную ловушку.

"Есть кое-что, с чем нельзя мириться даже во время войны. Это время, когда легко распространяются жестокость и насилие. Но хуже всего - к этому можно привыкнуть, будто так и надо. Но это ловушка для всех нас. К насилию нельзя привыкать, его нельзя терпеть, прикрываясь войной", - написала Зеленская.

Также она призвала людей стать более внимательными к нуждам окружающих и своих собственных. В частности, какие-либо случаи жестокости не следует игнорировать, оправдывать и пытаться перетерпеть.

"Вроде бы простые слова, но именно так и есть: мы - человечные. Мы отзывчивы. Каждый день войны проверяет нас на верность этим принципам. И мы обязательно их защитим", - добавила первая леди.

Ранее Зеленская рассказывала об обучении детей, а именно, что 8-летняя дочь Александра уже стала студенткой.

Также первая леди рассказывала, как семья переживала первые дни войны.

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Елена Зеленская