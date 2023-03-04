Це не окремий діагноз. Сімейний лікар пояснив причини тахікардії

Що таке тахікардія

Тахікардією називають прискорення частоти серцевих скорочень (пульсу) вище 100 ударів за хвилину. Норма пульсу – 60-100 ударів на хвилину.

Причини тахікардії

хвилювання, переживання чи будь-яка гостра реакція на стрес;

фізичні навантаження;

зловживання кофеїновмісними напоями (чай, кава, кола, енергетики);

підвищення функції щитовидної залози;

ішемічна хвороба серця;

хронічний алкоголізм;

анемія (низький рівень гемоглобіну у крові);

кардіоміопатії;

вади серця (вроджені та набуті).

міокардит (запалення серця).

Що таке брадикардія

Брадикардія – це зниження частоти серцевих скорочень нижче 60 ударів за хвилину.

Коли виникає брадикардія

фізіологічна брадикардія у професійних спортсменів (організм адаптується до постійних навантажень та зменшує частоту скорочень серця для економії енергії);

ішемічна хвороба серця;

вади серця;

зниження функції щитовидної залози;

передозування деякими ліками, зокрема бета-блокаторами (бісопролол, метопролол, карведилол тощо).

"Як бачимо, тахи- та брадикардія – це не окремі діагнози, а лише симптоми певних захворювань серця або інших органів та систем, тому слід періодично стежити за своїм пульсом. У багатьох українців є автоматичний тонометр, пульсоксиметр або смарт-годинник, що дозволяє виміряти пульс без візиту до лікаря. За значних відхилень пульсу від норми відразу звертайтеся до лікаря", - порадив лікар.