Це не окремий діагноз. Сімейний лікар пояснив причини тахікардії

Перебої в роботі серця – одна з найчастіших скарг на прийомі у сімейного лікаря. Зазвичай відчуття перебоїв викликають такі порушення серцевого ритму, як тахікардія та брадикардія.
Що це таке і чим вони відрізняються, розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.
Тахікардією називають прискорення частоти серцевих скорочень (пульсу) вище 100 ударів за хвилину. Норма пульсу – 60-100 ударів на хвилину.
Брадикардія – це зниження частоти серцевих скорочень нижче 60 ударів за хвилину.
"Як бачимо, тахи- та брадикардія – це не окремі діагнози, а лише симптоми певних захворювань серця або інших органів та систем, тому слід періодично стежити за своїм пульсом. У багатьох українців є автоматичний тонометр, пульсоксиметр або смарт-годинник, що дозволяє виміряти пульс без візиту до лікаря. За значних відхилень пульсу від норми відразу звертайтеся до лікаря", - порадив лікар.
Нагадаємо, що ці безалкогольні напої підвищують ризик серцевих хвороб.
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