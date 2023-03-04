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Это не отдельный диагноз. Семейный врач объяснил причины тахикардии

Фото: Почему возникает тахикардия (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Перебои в работе сердца – одна из частых жалоб на приеме у семейного врача. Обычно ощущение перебоев вызывают такие нарушения сердечного ритма, как тахикардия и брадикардия.

Что это такое и чем они отличаются, рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.

Что такое тахикардия

Тахикардией называют ускорение частоты сердечных сокращений (пульса) выше 100 ударов в минуту. Норма пульса - 60-100 ударов в минуту.

Причины тахикардии

  • волнение, переживание или любая острая реакция на стресс;
  • физические нагрузки;
  • злоупотребление кофеиносодержащими напитками (чай, кофе, кола, энергетики);
  • повышение функции щитовидной железы;
  • ишемическая болезнь сердца;
  • хронический алкоголизм;
  • анемия (низкий уровень гемоглобина в крови);
  • кардиомиопатии;
  • пороки сердца (врожденные и приобретенные).
  • миокардит (воспаление сердца).

Что такое брадикардия

Брадикардия - это снижение частоты сердечных сокращений ниже 60 ударов в минуту.

Когда возникает брадикардия

  • физиологическая брадикардия у профессиональных спортсменов (организм адаптируется к постоянным нагрузкам и уменьшает частоту сокращений сердца для экономии энергии);
  • ишемическая болезнь сердца;
  • пороки сердца;
  • снижение функции щитовидной железы;
  • передозировка некоторыми лекарствами, в частности, бета-блокаторами (бисопролол, метопролол, карведилол и т.д.).

"Как видим, тахи- и брадикардия – это не отдельные диагнозы, а только симптомы определенных заболеваний сердца или других органов и систем, поэтому следует периодически следить за своим пульсом. У многих украинцев есть автоматический тонометр, пульсоксиметр или смарт-часы, позволяющие измерить пульс без визита к врачу. При значительных отклонениях пульса от нормы сразу обращайтесь к врачу", - посоветовал доктор.

Напомним, что эти безалкогольные напитки увеличивают риск сердечных болезней.

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серцекардіолог