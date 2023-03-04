Это не отдельный диагноз. Семейный врач объяснил причины тахикардии

Что такое тахикардия

Тахикардией называют ускорение частоты сердечных сокращений (пульса) выше 100 ударов в минуту. Норма пульса - 60-100 ударов в минуту.

Причины тахикардии

волнение, переживание или любая острая реакция на стресс;

физические нагрузки;

злоупотребление кофеиносодержащими напитками (чай, кофе, кола, энергетики);

повышение функции щитовидной железы;

ишемическая болезнь сердца;

хронический алкоголизм;

анемия (низкий уровень гемоглобина в крови);

кардиомиопатии;

пороки сердца (врожденные и приобретенные).

миокардит (воспаление сердца).

Что такое брадикардия

Брадикардия - это снижение частоты сердечных сокращений ниже 60 ударов в минуту.

Когда возникает брадикардия

физиологическая брадикардия у профессиональных спортсменов (организм адаптируется к постоянным нагрузкам и уменьшает частоту сокращений сердца для экономии энергии);

ишемическая болезнь сердца;

пороки сердца;

снижение функции щитовидной железы;

передозировка некоторыми лекарствами, в частности, бета-блокаторами (бисопролол, метопролол, карведилол и т.д.).

"Как видим, тахи- и брадикардия – это не отдельные диагнозы, а только симптомы определенных заболеваний сердца или других органов и систем, поэтому следует периодически следить за своим пульсом. У многих украинцев есть автоматический тонометр, пульсоксиметр или смарт-часы, позволяющие измерить пульс без визита к врачу. При значительных отклонениях пульса от нормы сразу обращайтесь к врачу", - посоветовал доктор.