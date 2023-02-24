Ці безалкогольні напої збільшують ризики серцевих хвороб. Ви теж ними зловживаєте

Серцево-судинні хвороби є найпоширенішою причиною смерті в Україні, за даними МОЗ. Така ж тенденція по всьому світі - від них гине близько 17 млн людей, стверджують фахівці із Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Які напої підвищують ризик серцевих хвороб

Щороку у Великій Британії помирає понад 160 000 людей від хвороб серця. Дослідження все частіше показують, що це може бути результатом нездорового способу життя. Зокрема лікарі попереджають, що безалкогольні напої можуть підвищити ризик розвитку серцевих хвороб.

Медики зазначають, що загрозу можуть становити лимонад, кола або будь-який інший солодкий газований напій.

Такі безалкогольні напої є популярним вибором у всьому світі. Тільки у Великій Британії у 2021 році спожили близько 13,94 млрд літрів.

Як саме ці напої впливають за здоров'я серця

Головний інгредієнт цих напоїв - цукор. Саме він може загрожувати здоров’ю серцево-судинної системи.

"Цукор - це, по суті, калорії, а додаткові калорії можуть призвести до збільшення ваги, що зрештою може призвести до проблем зі здоров’ям, таких як серцеві захворювання та діабет 2 типу", - заявляє Джеймс Морен, доктор медичних наук, дієтолог.

За його словами, регулярне споживання занадто великої кількості цукру пов’язане з підвищенням рівня ожиріння, високим рівнем цукру в крові, високим кров’яним тиском і запаленням організму.

"Крім того, це може призвести до стану, який називається атеросклерозом", - пояснює лікар.

При цій хворобі холестерин закупорює артерії та перешкоджає нормальній циркуляції крові. Усі ці згадані процеси закладають основу для хвороб серця та інших серцево-судинних проблем, таких як серцеві напади.