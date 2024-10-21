8 порад, як зробити поїздку у плацкарті максимально комфортною

Подорож у плацкарті - це цікавий досвід, який може стати досить комфортним, якщо заздалегідь підготуватися. Попри обмежений простір та сусідів, подорож у плацкартному вагоні може бути зручною, якщо дотримуватись кількох простих правил.

Як правильно вибрати місце у плацкарті

Правильний вибір місця у вагоні значно впливає на комфорт поїздки. Найкращі місця - це нижні полиці, які дозволяють зручно спати, використовувати столик і тримати речі під контролем.

Якщо поїздка триватиме не більше 10-12 годин, варто звернути увагу на верхні місця, де вас менше турбуватимуть сусіди. Бокові полиці, хоча часто не дуже популярні, можуть бути ідеальними для подорожі удвох, особливо якщо вам важливо мати свій простір.

Перед купівлею квитка звертайте увагу на схему вагона: непарні місця - нижні полиці, парні - верхні. Також уникайте місць біля туалету, особливо в старих вагонах, де умови можуть бути менш комфортними.

Візьміть зручний одяг і капці

Щоб зробити поїздку приємнішою, варто вдягнутися у комфортний одяг. Футболка, шорти або спортивні штани - це найкращий вибір, адже вони не обмежують рухів.

У поїздах часто жарко, тому легкий одяг влітку та зручні капці зроблять поїздку комфортнішою. Капці допоможуть швидко та зручно пересуватися вагоном, зокрема виходити в туалет або на перон.

Взимку ж у вагоні може бути тепло, тому важливо брати до уваги зміну температури вночі, коли вагон може охолонути. Також не забудьте взяти з собою теплі шкарпетки та легкий светр на випадок прохолоди.

Плацкарт - найдешевший, але не дуже комфортний різновид вагонів (фото: Freepik.com)

Подбайте про беруші

Шум у вагоні - одна з основних причин дискомфорту, тому беруші стануть справжнім порятунком. Вони допоможуть ізолювати вас від зайвих звуків, таких як хропіння сусідів або розмови.

Якщо у вас є навушники з функцією шумопоглинання, обов’язково візьміть їх із собою - це полегшить поїздку. Хоча повністю уникнути шуму не вдасться, беруші значно покращать ваш сон та загальний комфорт. Якщо ніколи не користувалися ними раніше, протестуйте вдома, щоб переконатися, що вони зручні.

Їжа для дороги

Подорож із смачним перекусом стає значно приємнішою, тому варто запастися їжею заздалегідь. Беріть продукти, які не псуються: хліб, сир, фрукти, горіхи або сухофрукти.

Щоб мати запас на весь час подорожі, можна взяти каші або локшину швидкого приготування, що легко розігрівається окропом. Не забудьте про кілька пакетиків чаю, адже у провідника ціна на нього може бути занадто високою.

Якщо не хочете готувати самостійно, замовляйте їжу через сервіси доставлення під час довгих зупинок. Але робіть це заздалегідь, щоб уникнути затримок або непорозумінь із кур'єром.

Як заряджати гаджети у плацкарті

У сучасних поїздах розетки не завжди доступні або можуть бути зайняті іншими пасажирами, тому найкращим рішенням буде взяти з собою павербанк. Мобільний акумулятор врятує ситуацію, коли потрібно зарядити телефон або планшет у дорозі.

Для короткої поїздки вистачить павербанку місткістю 2500 мАг, але якщо ви берете з собою ноутбук, краще вибрати потужніший акумулятор. Не забувайте про зарядний кабель та адаптер для підключення до розетки, якщо така все ж буде доступна у вашому купе.

Крім того, будьте обережні з підключенням у старих вагонах, де може бути нестабільна напруга.

Завдяки певним порадам, навіть у плацкарті можна подорожувати комфортно (фото: Freepik.com)

Гігієна у поїзді

Гігієна у поїздах плацкартного типу часто залишає бажати кращого, тому важливо підготуватися заздалегідь.

Візьміть із собою сухі та вологі серветки, санітайзер для рук та туалетний папір. Вологі серветки допоможуть освіжитися, а санітайзер захистить від бактерій, якщо руки не вдалося вимити.

Також корисно мати маску та маленький флакон із духами, щоб уникнути неприємних запахів у вагоні. Якщо відчуваєте незручності, виходьте провітритись на зупинках, це допоможе покращити самопочуття.

Розваги у дорозі

Подорож у плацкарті може бути досить довгою, тому варто подумати про розваги заздалегідь. Візьміть із собою книги, які давно хотіли прочитати, або завантажте фільми чи серіали на телефон, чи планшет.

Якщо ви подорожуєте з друзями або сім’єю, можна взяти настільні ігри, кросворди або розмальовки для дорослих. Гарні навушники стануть у пригоді, якщо захочете подивитися фільм або послухати музику, не заважаючи сусідам. Пам’ятайте, що цікаве заняття зробить подорож значно коротшою та приємнішою.

Що не треба робити у плацкарті

Щоб ваша поїздка була комфортною не лише для вас, а й для ваших сусідів, є кілька речей, яких варто уникати.