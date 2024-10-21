Корисне і дуже смачне морквяне печиво за рецептом Наталії Могилевської

Співачка наголосила на тому, як важливо їсти корисні продукти, в яких багато природніх поживних речовин. Наталія переконує, що це печиво неймовірно смачне, а ще в ньому відсутній цукор.

Та й перевагою є те, що для смачної страви знадобляться лише ті продукти, які точно знайдуться у вашому домі.

Інгредієнти

Терта морква - 250 г

Вівсянка - 125 г

Вівсяне борошно - 125 г

Вимочені родзинки - 250 г

Кориця - 1/2 ч. л.

Ваніль - приблизно 1/3 ч. л.

Апельсиновий або яблучний сік - 125 мл

Спосіб приготування

Терту моркву перемішайте з вівсянкою, додайте вівсяне борошно і вимочені родзинки. До отриманої суміші насипте корицю та ваніль. Налийте апельсиновий чи яблучний сік і добре перемішайте. Дайте суміші настоятися протягом 15 хвилин.

Сформуйте печиво та викладіть його на деко, попередньо застелене папером для випікання. Розігрійте духовку до 180 градусів і помістіть туди печиво.

Випікайте протягом 20-25 хвилин.

Реакція мережі

Багато фанів Могилевської подякували їй за рецепт та написали, що спробують приготувати страву за її вказівками. Деякі користувачі написали, які корисні солодощі додають до свого раціону. Вони рекомендували спробувати банан, печений гарбуз чи яблуко.

Проте також були юзери, які висловили своє невдоволення рецептом. Вони зауважили, що навіть без цукру печиво буде солодким через родзинки. А також розкритикували використання борошна, навіть попри те, що воно вівсяне.

Що відомо про здорове харчування Наталії Могилевської

Виконавиця намагається дотримуватися здорового харчування і постійно ділиться корисними рецептами зі своїми підписниками.

Харчування Наталії Могилевської (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Влітку вона взяла участь у марафоні зі схуднення, під час якого дотримувалася голодування та очищення організму травами. Потім співачка додала до свого раціону соки.

Зірка показала успіхи дотримання своєї дієти (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наталія зізнається, що їй важко триматися, коли вдома купа різноманітної їжі, але треба дотримуватися дієти. Проте артистка не залишає своїх спроб тримати своє харчування збалансованим і здоровим.