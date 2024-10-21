Полезное и очень вкусное морковное печенье по рецепту Натальи Могилевской

Иногда хочется чего-то сладкого, но в то же время безвредного. Тогда полезное морковное печенье от Натальи Могилевской вам точно понравится.
РБК-Украина (проект Styler) делится рецептом вкусняшки, который певица рассказала подписчикам в своем Instagram.
Певица отметила, как важно есть полезные продукты, в которых много природных питательных веществ. Наталья убеждает, что это печенье невероятно вкусное, а еще в нем отсутствует сахар.
Да и преимуществом является то, что для вкусного блюда понадобятся только те продукты, которые точно найдутся в вашем доме.
Тертую морковь перемешайте с овсянкой, добавьте овсяную муку и вымоченный изюм. До полученной смеси насыпьте корицу и ваниль. Налейте апельсиновый или яблочный сок и хорошо перемешайте. Дайте смеси настояться в течение 15 минут.
Сформируйте печенье и выложите его на противень, предварительно застеленный бумагой для выпечки. Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите туда печенье.
Выпекайте в течение 20-25 минут.
Многие фаны Могилевской поблагодарили ее за рецепт и написали, что попытаются приготовить блюдо по ее указаниям. Некоторые пользователи написали, какие полезные сладости добавляют в свой рацион. Они рекомендовали попробовать банан, печеную тыкву или яблоко.
Однако также были пользователи, выразившие свое недовольство рецептом. Они заметили, что несмотря на отсутствие сахара, печенье все же будет сладким из-за изюма. А также раскритиковали использование муки, даже несмотря на то, что она овсяная.
Исполнительница пытается соблюдать здоровое питание и постоянно делится полезными рецептами со своими подписчиками.
Летом она приняла участие в марафоне по похудению, во время которого соблюдала голодание и очищение организма травами. Затем певица добавила в свой рацион соки.
Наталья признается, что ей трудно держаться, когда дома куча разнообразной пищи, но нужно соблюдать диету. Однако артистка не оставляет своих попыток держать свое питание сбалансированным и здоровым.
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