8 дуже стильних образів "рятувальниці Малібу" Александри Даддаріо, яка підтримує Україну
Александра Даддаріо є дуже популярною акторкою. В її творчому арсеналі є десятки бездоганних ролей. Але найбільше визнання їй принесла роль рятувальниці Малібу. Проте красою жінка вражає не лише у фільмах.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало 8 стильних образів Александри та вирішило показати, як саме Даддаріо вражає своїх прихильників.
Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Instagram Александри Даддаріо.
8 стильних образів Александри Даддаріо
Акторка вирішила приміряти на себе стиль Old Money. Вона одягла чорну майку, темні джинси, що характерно для вишуканого і спокійного образу в такому стилі, а також додала сумку Dior чорного кольору та лофери у темно-коричневому відтінку.
Образ доповнила зачіска - зібране волосся з одним локоном, що акуратно випадає.
Перший вражаючий образ Александри Даддаріо (фото: instagram.com/alexandradaddario)
Ще один образ у стилі Old Money акторка втілила у пастельних тонах. Вона обрала кремовий костюм, який складається з довгої спідниці та піджака. А базою стала біла класична футболка.
Взуття доповнило образ, оскільки Александра обрала гостроносі бежеві туфлі, що зливаються з кольором костюма.
Другий вражаючий образ Александри Даддаріо (фото: instagram.com/alexandradaddario)
Образ Даддаріо для зйомки годинників Tag Heuer став доволі сміливим та цікавим, оскільки для нього акторка одягла темні джинси, білу футболку та шкіряну трикольорову косуху. А також, на її руці, звісно, був годинник від Tag Heuer.
Третій вражаючий образ Александри Даддаріо (фото: instagram.com/alexandradaddario)
Простий та водночас цікавий образ Александра продемонструвала тиждень тому. Жінка одягла сукню у квітковий принт, темний твідовий піджак та білі кеди. Очевидно, цей образ було підібрано для фотосесії під час прогулянки.
Четвертий вражаючий образ Александри Даддаріо (фото: instagram.com/alexandradaddario)
Очевидно, що Александра любить простоту, адже для наступного образу акторка обрала білу сорочку та класичні сині джинси. Але додавши у нього червону помаду, образ став досить вишуканим.
П'ятий вражаючий образ Александри Даддаріо (фото: instagram.com/alexandradaddario)
Чорний брючний костюм з жилеткою, що став трендом літа 2023 року, не оминув і Александру. Брендом костюма став улюблений для акторки Dior. А ось гостроти цьому стильному вбранню додали чорні туфлі з гострим носком, червона помада і зібране волосся у пучок.
Шостий вражаючий образ Александри Даддаріо (фото: instagram.com/alexandradaddario)
Чорний брючний костюм від бренду Alexandre Vauthier зробив з Александрою справжню магію. Адже широкі брюки та довгий піджак додають сміливості та лоску.
Сьомий вражаючий образ Александри Даддаріо (фото: instagram.com/alexandradaddario)
Вишуканий і стриманий образ, який складався зі спідниці молочного кольору, білої класичної сорочки та жилета такого ж молочного кольору зробили з Даддаріо ніжну принцесу. А от пояс з метеликами додав ще більшої казковості чудовому світлому образу акторки.
Восьмий вражаючий образ Александри Даддаріо (фото: instagram.com/alexandradaddario)
Варто додати, що під час повномасштабного російського вторгнення Александра підтримала Україну в соціальній мережі Instagram. Акторка опублікувала пост з координатами благодійної організації, додавши хештег "я за Україну".
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