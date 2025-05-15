"Це нечесно". Пивоваров пояснив, чому не бере участі в "Євробаченні" (відео)

"В правилах "Євробачення" артисти, які виступали з 2014 року на території Російської Федерації, не мають права брати участь в конкурсі. Це тільки в нашій країні є така умова", - пояснив співак.

Він зазначив, що з радістю взяв би участь у пісенному змаганні, якби рішення ухвалювало саме суспільство.

"По-чесному, якщо хочете мою думку, в інших країнах відбувається так: люди голосують за того, хто поїде на Євробачення. Якщо можна було б зробити так і дали б цю можливість, щоб люди проголосували, я б залюбки брав би участь в цій історії", - сказав він.

Поки рішення щодо учасників визначають комісії, Пивоваров не бачить сенсу долучатися до конкурсу.

"А поки 8 або 10 людей визначає, чи поїду я або хтось інший на "Євробачення" - я не буду брати в цьому участь. Це нечесно по відношенню до моєї музики", - зауважив він.

Ролик з Охматдиту з'явився напередодні. Користувач розмістив його у відповідь на коментар іншого юзера, проте згодом видалив.

Що відомо про правила нацвідбору в Україні

Нагадаємо, у 2019 році Національна суспільна телерадіокомпанія України (Суспільне мовлення) заборонила участь в нацвідборі артистам, що виступали у РФ після 2014 року та незаконно відвідували окуповані території.

Це правило ввели після скандалу з тодішньою переможницею відбору MARUV, яка відмовилася підписати контракт через вимогу скасувати гастролі в країні-агресорці. Дане правило не є частиною загальних умов "Євробачення", але кожна країна може встановлювати власні критерії. І з урахуванням російської військової агресії вважається доцільним.