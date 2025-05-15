Другий півфінал "Євробачення-2025": де і коли дивитися, чи голосує Україна
15 травня у швейцарському Базелі відбудеться другий півфінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення". На сцену вийдуть представники 16-ти країн, щоб поборотися за місце в гранд-фіналі.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, де дивитися шоу і чи може Україна голосувати.
Коли і де дивитися "Євробачення-2025"
- на телеканалі "Суспільне Культура"
- на сайті "Суспільне Євробачення"
- на YouTube-каналі "Суспільне мовлення"
- на офіційному YouTube-каналі Eurovision Song Contest
- у застосунку MEGOGO
- послухати на радіо "Промінь".
Порядок виступів у другому півфіналі "Євробачення-2025"
У другому півфіналі виступлять представники 16 країн.
Австралія: Go-Jo - "Milkshake Man"
Чорногорія: Ніна Жижич - "Dobrodošli"
Ірландія: EMMY - "Laika Party"
Латвія: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"
Вірменія: Parg - "SURVIVOR"
Австрія: JJ - "Wasted Love"
Греція: Клавдія - "Asteromata"
Литва: Katarsis - "Tavo akys"
Мальта: Міріана Конте - "SERVING"
Грузія: Маріам Шенгелія - "Freedom"
Данія: Ciccaa - "Hallucination"
Чехія: ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye"
Люксембург: Лора Торн - "La Poupée Monte Le Son"
Ізраїль: Юваль Рафаель - "New Day Will Rise"
Сербія: Принц - "Mila"
Фінляндія: Еріка Вікман - "ICH KOMME".
Чи голосує Україна у другому півфіналі
За правилами "Євробачення", глядачі можуть голосувати тільки в тому півфіналі, де виступає представник їхньої країни. Як відомо, представник України - гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray" виступив у першому півфіналі 13 травня.
Тому сьогодні глядачі, які перебувають в Україні та мають українські номери, голосувати не можуть.
Водночас за улюблену пісню можуть проголосувати українці, які перебувають за кордоном. Обов'язкова умова: мати або мобільного оператора, або банківську картку тієї країни, яка виступає в другому півфіналі "Євробачення".
Важливо: ви можете віддати до 20 голосів за артистів, які вас найбільше вразили.
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Під час написання матеріалу було використано такі джерела: "Євробачення Україна", "Суспільне", Eurovisionworld.