Це небезпечно для життя: у мережі показали, як не можна сидіти в літаку (фото)

Незважаючи на те, що смертельні авіакатастрофи трапляються досить рідко, кожна з них привертає підвищену увагу. Важливо дотримуватись порад стюардес та не нехтувати правилами безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Sun.
В інтернеті поширюються дивні ідеї, де пасажири показують нові способи комфортного розміщення у кріслі.
Зокрема, пасажири можуть класти ноги на стільці та пристібати їх ременями безпеки. Така поза може бути небезпечною для життя.
Часто люди просять інших помінятись з ними місцями. Однак, просити когось залишити місце, яке вони забронювали на рейсі, і помінятися місцями - це нетактовно.
Попутники, які використовують обидва підлокітники, також порушують етикет. Це досить негарно, адже інші пасажири тоді не можуть ними скористатись.
Через вузькі розміри сидінь, особливо в економ-класі, відкидання сидіння стало суперечливою темою. Експерти з етикету радять запитати людину позаду вас, чи можна відкинутися, перш ніж це зробити.
Раніше ми повідомляли, в якому класі літака сидять найскандальніші пасажири.
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