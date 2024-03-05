UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Це небезпечно для життя: у мережі показали, як не можна сидіти в літаку (фото)

Яка поза для сидіння в літаку небезпечна для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Незважаючи на те, що смертельні авіакатастрофи трапляються досить рідко, кожна з них привертає підвищену увагу. Важливо дотримуватись порад стюардес та не нехтувати правилами безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Sun.

Якої пози уникати

В інтернеті поширюються дивні ідеї, де пасажири показують нові способи комфортного розміщення у кріслі.

Зокрема, пасажири можуть класти ноги на стільці та пристібати їх ременями безпеки. Така поза може бути небезпечною для життя.

Небезпечна поза пасажирів в літаку (фото: thesun.co.uk)

Що не можна робити в літаку

Попросити когось помінятися місцями

Часто люди просять інших помінятись з ними місцями. Однак, просити когось залишити місце, яке вони забронювали на рейсі, і помінятися місцями - це нетактовно.

Використання обох підлокітників

Попутники, які використовують обидва підлокітники, також порушують етикет. Це досить негарно, адже інші пасажири тоді не можуть ними скористатись.

Відкидання сидіння

Через вузькі розміри сидінь, особливо в економ-класі, відкидання сидіння стало суперечливою темою. Експерти з етикету радять запитати людину позаду вас, чи можна відкинутися, перш ніж це зробити.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвиакомпанияАеропорт