Це небезпечно для життя: у мережі показали, як не можна сидіти в літаку (фото)

Якої пози уникати

В інтернеті поширюються дивні ідеї, де пасажири показують нові способи комфортного розміщення у кріслі.

Зокрема, пасажири можуть класти ноги на стільці та пристібати їх ременями безпеки. Така поза може бути небезпечною для життя.

Небезпечна поза пасажирів в літаку (фото: thesun.co.uk)

Що не можна робити в літаку

Попросити когось помінятися місцями

Часто люди просять інших помінятись з ними місцями. Однак, просити когось залишити місце, яке вони забронювали на рейсі, і помінятися місцями - це нетактовно.

Використання обох підлокітників

Попутники, які використовують обидва підлокітники, також порушують етикет. Це досить негарно, адже інші пасажири тоді не можуть ними скористатись.

Відкидання сидіння

Через вузькі розміри сидінь, особливо в економ-класі, відкидання сидіння стало суперечливою темою. Експерти з етикету радять запитати людину позаду вас, чи можна відкинутися, перш ніж це зробити.