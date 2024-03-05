Это опасно для жизни: в сети показали, как нельзя сидеть в самолете (фото)

Несмотря на то, что смертельные авиакатастрофы встречаются довольно редко, каждая из них привлекает особое внимание. Важно следовать советам стюардесс и не пренебрегать правилами безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Sun.
В интернете распространяются удивительные идеи, где пассажиры показывают новые способы комфортного размещения в кресле.
В частности, пассажиры могут класть ноги на стулья и пристегивать их ремнями безопасности. Такая поза может быть опасна для жизни.
Часто люди просят других поменяться с ними местами. Однако, просить кого-то покинуть место, которое они забронировали на рейсе, и поменяться местами - это бестактно.
Попутчики, использующие оба подлокотника, также нарушают этикет. Это довольно некрасиво, ведь другие пассажиры тогда не могут ими воспользоваться.
Из-за узких размеров сидений, особенно в эконом-классе, откидывание сиденья стало противоречивой темой. Эксперты по этикету советуют спросить человека позади вас, можно ли откинуться, прежде чем это сделать.
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