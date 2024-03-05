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Это опасно для жизни: в сети показали, как нельзя сидеть в самолете (фото)

Какая поза для сидения в самолете опасна для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Несмотря на то, что смертельные авиакатастрофы встречаются довольно редко, каждая из них привлекает особое внимание. Важно следовать советам стюардесс и не пренебрегать правилами безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Sun.

Какой позы избегать

В интернете распространяются удивительные идеи, где пассажиры показывают новые способы комфортного размещения в кресле.

В частности, пассажиры могут класть ноги на стулья и пристегивать их ремнями безопасности. Такая поза может быть опасна для жизни.

Опасная поза пассажиров в самолете (фото: thesun.co.uk)

Что нельзя делать в самолете

Попросить кого-нибудь поменяться местами

Часто люди просят других поменяться с ними местами. Однако, просить кого-то покинуть место, которое они забронировали на рейсе, и поменяться местами - это бестактно.

Использование обоих подлокотников

Попутчики, использующие оба подлокотника, также нарушают этикет. Это довольно некрасиво, ведь другие пассажиры тогда не могут ими воспользоваться.

Откидывание сиденья

Из-за узких размеров сидений, особенно в эконом-классе, откидывание сиденья стало противоречивой темой. Эксперты по этикету советуют спросить человека позади вас, можно ли откинуться, прежде чем это сделать.

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