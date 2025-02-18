Топ-10 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать в самолете: это опасно, грубо и глупо

Замкнутое пространство салона самолета, высота и специфические правила авиаперевозок создают уникальную среду, где некоторые действия пассажиров могут быть не только неприемлемыми, но и опасными.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Listverse рассказывает о десяти вещах, которые не стоит делать во время полета.

Игнорирование инструкций по безопасности

Игнорирование инструкций по безопасности во время полета - это как пытаться ехать на моноцикле по канату над пропастью с голодными крокодилами. Это смелый, но бессмысленный поступок, который противоречит здравому смыслу.

Так что если вы не хотите попасть в клуб "Невежество - это счастье", лучше избегайте таких плохих идей во время полета. Всегда слушайте стюардов и внимательно смотрите инструкции - это не просто формальность, а ваша безопасность.

Чрезмерное употребление алкоголя до полета

Поднять настроение перед полетом алкоголем может показаться хорошей идеей. Но алкоголь обезвоживает организм на большой высоте, что может привести к чувству усталости и дополнительным неудобствам.

Вместо того, чтобы начинать путешествие с похмелья, лучше сохранить алкоголь для места назначения. Это поможет вам чувствовать себя лучше и не ухудшит ваше настроение во время полета.

Перегрузка багажных полочек

Перегрузка багажных полочек - одна из вещей, которые следует избегать во время полета. Если вы пытаетесь втиснуть свои чемоданы, это может привести к беспорядку в самолете.

Лучше внимательно паковать багаж, чтобы избежать недовольства пассажиров и обеспечить комфортное пребывание на борту. Это также поможет предотвратить ненужные задержки во время посадки и высадки.

Играть громкую музыку или просматривать фильмы без наушников

Громкая музыка или фильмы без наушников могут превратить спокойный салон в шумный концерт. Никто не хочет слышать ваши музыкальные вкусы или кино, поэтому лучше иметь наушники при себе.

Это не только акт уважения к другим пассажирам, но и свидетельство вашей культурности. Дополнительно, это поможет вам избежать ненужных конфликтов с другими пассажирами.

Громкая музыка может слышаться даже через наушники (фото: Freepik.com)

Откидывание сиденья без учета других

Откидывание сиденья без оглядки на других пассажиров - классическая проблема на рейсах. Прежде чем нажимать кнопку, подумайте о комфорте людей, сидящих за вами.

Пространство и комфорт должны быть для всех, поэтому лучше перед тем, как откинуть сиденье, оглянуться назад. Это позволит вам избежать неприятных ситуаций и сделает путешествие более комфортным для всех.

Занимать лишнее пространство

Делитесь пространством с другими пассажирами. Не стоит занимать подлокотники или обнимать чужие сиденья. Все мы находимся в одном самолете, и уважение к личному пространству важно.

Это простое правило поможет сделать путешествие комфортным для всех. Если вы с уважением относитесь к личному пространству других, это значительно улучшит атмосферу на борту.

Длительное пребывание в туалете

Не стоит задерживаться в туалете слишком долго. Помните, что за вами могут ждать другие пассажиры. Ограничьте время пребывания в туалете и уважайте очередь, чтобы не создавать ненужных неудобств. Быстрое и эффективное использование туалета сэкономит время всем пассажирам.

Оставлять мусор

Пассажиры, которые не убирают за собой мусор, создают проблемы для всех. Оставлять обертки или бутылки на месте - это не только некрасиво, но и невежливо. Помните, что если вы принесли на борт мусор, то заберите его с собой, когда покидаете самолет.

Самолет во время полета - тесный дом для всех пассажиров, которые должны быть корректными друг к другу (фото: Pixabay.com)

Постоянно жаловаться

Жалобы во время полета - это конечно не самая лучшая идея. Помните, что работники авиакомпании не являются вашими психотерапевтами. Лучше сохранять спокойствие, принимать путешествие как приключение и наслаждаться полетом. Так вы сохраните хорошее отношение к себе и создадите приятную атмосферу для окружающих.

Быть грубым с экипажем

Грубость к экипажу - это то, чего стоит избегать. Уважайте стюардов и стюардесс, ведь они работают, чтобы обеспечить вашу безопасность и комфорт. Вежливость может сделать ваше путешествие намного приятнее и оставить приятные впечатления. Ваше позитивное взаимодействие с экипажем может также облегчить процесс обслуживания на борту.