Це - найшкідливіший смаколик, яким українці пригощають діточок: є у кожному магазині

Корисні солодощі стали трендом сучасності, але полиці магазинів досі завалені небезпечним частуванням, яким українці пригощають дітей. Йдеться про глазуровані сирки - продукт, який здається безпечним, хоча насправді несе більше шкоди, аніж користі.
Чому сирки не варто давати дітям і в чому їхня небезпека, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Глазуровані сирки давно вважаються популярним “корисним” перекусом для дітей і дорослих. Однак експерти з харчування б’ють на сполох: цей солодкий продукт часто містить більше шкідливих речовин, аніж класичні цукерки.
Щоб зрозуміти, наскільки якісний сирок перед вами, уважно читайте етикетку.
Якщо хочете запропонувати дитині дійсно корисний перекус, краще обирати натуральний кисломолочний сир без добавок, йогурт без цукру (можна додати ягоди чи мед самостійно), а ще - фрукти, горіхи, натуральні батончики без штучних підсолоджувачів
Такі продукти дадуть енергію, вітаміни й не перенавантажать організм шкідливими речовинами.
Глазуровані сирки здаються зручним і смачним перекусом, однак насправді це - солодощі з великим вмістом цукру та шкідливих жирів. Лікарі й дієтологи рекомендують обирати більш натуральні альтернативи, особливо для дітей.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: статті ЦГЗ МОЗ України, Вікіпедія, Healthline.