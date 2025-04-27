Это - самое вредное лакомство, которым украинцы угощают деток: есть в каждом магазине

Полезные сладости стали трендом современности, но полки магазинов до сих пор завалены опасным угощением, которым украинцы угощают детей. Речь идет о глазированных сырках - продукте, который кажется безопасным, хотя на самом деле несет больше вреда, чем пользы.
Почему творожки не стоит давать детям и в чем их опасность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Глазированные сырки давно считаются популярным "полезным" перекусом для детей и взрослых. Однако эксперты по питанию бьют тревогу: этот сладкий продукт часто содержит больше вредных веществ, чем классические конфеты.
Чтобы понять, насколько качественный сырок перед вами, внимательно читайте этикетку.
Если хотите предложить ребенку действительно полезный перекус, лучше выбирать натуральный творог без добавок, йогурт без сахара (можно добавить ягоды или мед самостоятельно), а еще - фрукты, орехи, натуральные батончики без искусственных подсластителей
Такие продукты дадут энергию, витамины и не перегрузят организм вредными веществами.
Глазированные сырки кажутся удобным и вкусным перекусом, однако на самом деле это - сладости с большим содержанием сахара и вредных жиров. Врачи и диетологи рекомендуют выбирать более натуральные альтернативы, особенно для детей.
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При создании материала были использованы источники: статьи ЦОЗ МОЗ Украины, Википедия, Healthline.