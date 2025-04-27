Это - самое вредное лакомство, которым украинцы угощают деток: есть в каждом магазине

Глазированные сырки давно считаются популярным "полезным" перекусом для детей и взрослых. Однако эксперты по питанию бьют тревогу: этот сладкий продукт часто содержит больше вредных веществ, чем классические конфеты.

Почему глазированные сырки считаются опасными

высокое содержание сахара - большинство популярных сырков содержит 30-40 г сахара на 100 г продукта, что иногда превышает суточную норму для ребенка

- большинство популярных сырков содержит 30-40 г сахара на 100 г продукта, что иногда превышает суточную норму для ребенка трансжиры и другие вредные жиры - в шоколадной глазури часто используются пальмовое масло, заменители какао-масла и гидрогенизированные жиры, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему

- в шоколадной глазури часто используются пальмовое масло, заменители какао-масла и гидрогенизированные жиры, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему минимум настоящего творога - в дешевых сырках иногда используется не натуральный сыр, а творожные массы с добавлением растительных жиров и ароматизаторов

- в дешевых сырках иногда используется не натуральный сыр, а творожные массы с добавлением растительных жиров и ароматизаторов красители и другая "химия" - для улучшения вкуса и вида добавляют искусственные ароматизаторы, усилители и даже ингредиенты, которые не имеют ничего общего с настоящим творогом.

На что обращать внимание на упаковке и как выбрать действительно полезный глазированный сырок

Чтобы понять, насколько качественный сырок перед вами, внимательно читайте этикетку.

если на первом месте сахар - это основной ингредиент, от такого сырка лучше отказаться

- это основной ингредиент, от такого сырка лучше отказаться если написано "растительные жиры" - оставляйте лакомство на полке, ищите на этикетке надписи "творог" или "молочная сыворотка"

- оставляйте лакомство на полке, глазурь должна быть из какао , если видите "заменитель какао-масла" - этот сырок не будет полезным

, если видите "заменитель какао-масла" - этот сырок не будет полезным красители (E102, E110 и т.д.) и консерванты - такие ингредиенты свидетельствуют о низком качестве продукта, детям он точно не нужен.

Чем заменить глазированные сырки

Если хотите предложить ребенку действительно полезный перекус, лучше выбирать натуральный творог без добавок, йогурт без сахара (можно добавить ягоды или мед самостоятельно), а еще - фрукты, орехи, натуральные батончики без искусственных подсластителей

Такие продукты дадут энергию, витамины и не перегрузят организм вредными веществами.

Глазированные сырки кажутся удобным и вкусным перекусом, однако на самом деле это - сладости с большим содержанием сахара и вредных жиров. Врачи и диетологи рекомендуют выбирать более натуральные альтернативы, особенно для детей.