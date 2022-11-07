Це найгірше місце для зберігання часнику: може прорости та стати гірким

Часник є незамінним інгредієнтом на кухні, адже він універсальний та надає стравам багато смаку. Багато людей вирощують цей овоч на своїх ділянках. Однак важливо не тільки зібрати хороший урожай часнику, але і правильно зберегти його.

Як зберігати часник

Часник додає багатьом стравам неповторний аромат і смак. Дуже важливо добре зберігати його, щоб він не втратив своїх властивостей і не зіпсувався занадто швидко.

Ніколи не ставте його надовго в холодильник, адже він почне проростати. Тоді він стане гірким і менш ароматним.

Найкраще свіжий часник зберігається в сухих темних місцях. Не кладіть часник в ящик, поставте його в провітрюване місце.

Якщо ви любите чистити часник і зберігати його таким чином, то його важливо герметично запакувати. Зберігати очищений часник у холодильнику можна до тижня.

Хороший прийом - замаринувати часник в оливковій олії. Цей метод дозволить отримати ароматизовану олію, яку можна використовувати пізніше для смаження.

Як правильно заморозити

Зокрема, потрібно очистити і відокремте всі зубчики часнику, а потім рівномірно розподілити їх на деку, застеленому пергаментним папером. Накрийте деко алюмінієвою фольгою та заморозьте на ніч.

Також можна заморозити подрібнені зубчики часнику. Щоб полегшити їх подальше використання, робіть це у формочках для льоду.

Зазначимо, для того, щоб вибрати свіжий часник, потрібно щоб цибулина була твердою на дотик і не піддаватися легкому натисканню. Якщо цибулина м’яка, швидше за все, вона перезріла і довго не зберігатиметься.

Якщо часник проріс, це явна ознака того, що термін його придатності закінчився.