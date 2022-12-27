Це найгірше місце в будинку для сушіння одягу взимку: з'явиться цвіль

Взимку сушити речі після прання не так просто. В будинках може не бути балкону, а в деяких кімнатах це взагалі заборонено робити, адже це негативно впливає на мікроклімат.
Про це пише SantePlus.
Зокрема, багато людей, не маючи сушарки для білизни, залишають свій одяг сушитися в різних кімнатах будинку, в тому числі й в спальні. Однак, цього не варто робити.
Така кімната є місцем, де люди зазвичай проводять багато часу, коли вдома. Також спальні, як правило, є одними з найменших кімнат у будинках і не мають належної вентиляції чи витяжки, як ванні кімнати.
Таким чином, можна завдати шкоди своєму здоров’ю, оскільки підвищується вологість і може з'явитись цвіль.
Взимку варто обирати максимально провітрювані кімнати. Це дозволить швидше позбутися вологи під час сушіння одягу завдяки циркулюючому повітрю.
Також сіль може допомогти ввібрати вологу, варто покласти жменю в кілька мисок і розставити їх по кутах кімнати. Таким чином це допоможе увібрати надмірну вологість.
Якщо можливо, придбайте осушувач повітря, адже він значною мірою покращує якість повітря, а також зберігає тепло.
До того ж важливо уникати сушіння одягу на батареях. Це може підвищити рівень вологості й водночас пошкодити одяг.
Раніше ми повідомляли, яким способом можна вивести будь-які плями з одягу.
Також ми писали про поширену помилку під час прання, яка пошкоджує дорогий одяг.