"Це навіть для мене зрада": Клопотенко приголомшив зізнанням про стосунки

За словами Клопотенка, для нього стосунки з однією людиною - це old school, "куколд" у його баченні - це джерело задоволення та кайфу.

А от інтимне листування другої половинки з протилежною статтю, виявляється, для вільного у своїх сексуальних поглядах Євгена - це вже занадто.

"Інтимне листування - це навіть для мене зрада. Зайнятися коханням з кимось - це круто, а переписка - це, мабуть, щось таке незрозуміле для мене, скоріш вона в цьому випадку хоче мене образити. Краще переспати, ніж переписуватися", - висловився Євген.

Учасники 6 випуску "Він Вона Шоу" (фото: СТБ)

Він наголосив, що про все треба домовлятися на початку відносин.

"Проговорити про кордони один одного, про правила в стосунках. Якщо люди домовилися, що для кожного "вільні стосунки" - це ок, тоді люди можуть бути разом. Зрадою для мене є те, коли ми домовилися про будь-що, а потім мені друга половинка каже, що вона передумала. Ось це для мене зрада", - наголосив Клопотенко.

Зауважимо, що інші учасники шоу розділилися у своїх поглядах на питання зради.

Учасники 6 випуску "Він Вона Шоу" (фото: СТБ)

Наприклад, співак Ivan Navi зазначив, якби його дружина зайнялася сексом з іншою дівчиною, то це для нього було б зрадою.

А спеціаліст по інтимному масажу LEON вважає, що інтимні переписки з іншими - це норма.