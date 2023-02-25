"Це надихає": Залужний розповів про обіцянку українському хлопчику
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що у 2023 році Маріуполь буде обов'язково звільнено. Таку обіцянку він дав маленькому хлопчику, який прийшов до нього на зустріч.
Про це він сказав у інтерв'ю для спецпроекту "Рік" журналіста Дмитра Комарова.
Під час зустрічі хлопчик попросив Залужного відійти убік і запитав у нього, чи буде Маріуполь знову Україною.
"Це неможливо просто. Прям біля цього столу стояв хлопчик. Його звали Ілля, на мою думку, йому років 4. Він узяв мене за руку і відвів убік", - сказав Залужний.
Валерій Залужний (скриншот)
Що сказав хлопчик
Хлопчик зазначив, що хоче поговорити окремо і попросив нахилитися, щоб він міг сказати на вухо.
"Ми точно повернемося до Маріуполя, запитав він. Я кажу, так. Цього року. Коли діти таке кажуть, це надихає", - додав головнокомандувач ЗСУ.
Раніше ми повідомляли, що Залужний звернувся до українців у річницю війни.
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