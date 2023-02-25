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"Це надихає": Залужний розповів про обіцянку українському хлопчику

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Субота 25 лютого 2023 10:55
"Це надихає": Залужний розповів про обіцянку українському хлопчику Валерій Залужний (facebook.com.GeneralStaff)
Автор: Тетяна Самарук

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що у 2023 році Маріуполь буде обов'язково звільнено. Таку обіцянку він дав маленькому хлопчику, який прийшов до нього на зустріч.

Про це він сказав у інтерв'ю для спецпроекту "Рік" журналіста Дмитра Комарова.

Під час зустрічі хлопчик попросив Залужного відійти убік і запитав у нього, чи буде Маріуполь знову Україною.

"Це неможливо просто. Прям біля цього столу стояв хлопчик. Його звали Ілля, на мою думку, йому років 4. Він узяв мене за руку і відвів убік", - сказав Залужний.

&quot;Це надихає&quot;: Залужний розповів про обіцянку українському хлопчикуВалерій Залужний (скриншот)

Що сказав хлопчик

Хлопчик зазначив, що хоче поговорити окремо і попросив нахилитися, щоб він міг сказати на вухо.

"Ми точно повернемося до Маріуполя, запитав він. Я кажу, так. Цього року. Коли діти таке кажуть, це надихає", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що Залужний звернувся до українців у річницю війни.

Також читайте, хто такий Валерій Залужний і що про нього відомо.

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Маріуполь Валерій Залужний Збройні сили України