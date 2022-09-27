"Залізний генерал": хто такий Валерій Залужний і що про нього відомо

Під командуванням Валерія Залужного ЗСУ стійко тримають оборону з перших днів війни, йдуть в атаки та звільняють наші землі від окупантів. В Україні його ім'я стало символом незламності та успіхів армії у боротьбі з РФ. А на Заході Залужного назвали "залізним генералом" і включили до списку найвпливовіших людей року.

РБК-Україна розповідає про ключових військових діячів України під час війни з Росією та зібрало головні факти з біографії Головнокомандувача ЗСУ.

Хотів бути військовим з дитинства

Командиру української армії у липні виповнилося 49 років. Валерій Федорович Залужний родом із Житомирської області, місто Новоград-Волинський.

Його батьки також були військовослужбовцями. Як розповідав Залужний в одному з інтерв'ю, його дитинство пройшло у гарнізонах серед військових. Тому з ранніх років він мріяв пов'язати своє життя зі службою. Проте ніколи не думав, що стане генералом.

Валерій Залужний закінчив школу та машинобудівний технікум у Новограді-Волинському. Подальше навчання проходило вже у військовій сфері.

Перший Головком, який не служив у радянській армії

Залужний отримав спеціальну військову освіту та розпочав службу у лавах Збройних Сил уже в незалежній Україні, на відміну від багатьох українських воєначальників.

У 1997 він закінчив Одеський інститут Сухопутних військ. За наступні 8 років на службі пройшов кар'єрний шлях від командира взводу та роти до командира батальйону.

Фото: Залужний - перший Головнокомандувач ЗСУ, який не служив у СРСР (facebook.com/CinCAFU)

Другу освіту здобув у Національній академії оборони. Випустився з вишу у 2007 році із золотою медаллю за вивчення застосування механізованих танкових об'єднань.

З 2007 по 2009 рік був начальником штабу – першим замкомандира 24 окремої механізованої бригади 13 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ у Львівській області. З 2009 по 2012 командував 51 окремою механізованою бригадою.

У 2014 році Валерій Залужний став найкращим випускником оперативно-стратегічного рівня підготовки Національного університету оборони України ім. Черняховського. Був нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії.

Головнокомандувач ЗСУ також має диплом магістра міжнародних відносин Острозької академії.

Бойовий офіцер

Валерій Залужний зазначає, що війна з РФ для нього розпочалася у липні 2014 року. Тоді він отримав призначення на посаду заступника командира сектору "С", який був сформований на Донеччині під час АТО. Командував батальйоном у боях під Дебальцевим у 2014-му.

Керував майже всіма створеними на Донбасі військовими формуваннями. У 2018 – 2019 був першим заступником командувача Об'єднаних Сил – начальником штабу ООС.

У військовій біографії Залужного – керівництво всіма оперативними командуваннями Сухопутних військ ЗСУ:

ОК "Схід" - начальник управління бойової підготовки – замкомандувача військ з бойової підготовки (2015-2016);

ОК "Південь" - заступник командувача військ (2016-2017);

ОК "Захід" – начальник штабу – перший замкомандувача (2017-2018);

ОК "Північ" - командувач військ (2019-2021).

Фото: Залужний командував усіма ОК Сухопутних військ ЗСУ (facebook.com/vzaluznyj)

У серпні 2017 року Валерій Залужний отримав звання генерал-майора, проте не поспішав переводитися на штабну роботу - продовжував службу, в тому числі на передовий.

Через 4 роки став генерал-лейтенантом, а 4 березня 2022 року указом президента Залужному було присвоєно звання генерала.

З 27 липня 2021 року Валерій Залужний – Головнокомандувач Збройних Сил України.

Реформатор армії

Після призначення Головнокомандувачем ЗСУ Валерій Залужний назвав своєю метою трансформацію українських збройних сил відповідно до стандартів НАТО. А одним із головних пріоритетів у цьому – зміну ставлення до підлеглих.

"Зміни мають відбутися, перш за все, у світогляді та ставленні до людей. Я хотів би, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом усієї моєї служби", - заявив Залужний під час звернення до новопризначених воєначальників 31 липня 2021 року.

Головком вважає, що нове покоління молодих офіцерів за 5 років зможе повністю змінити армію.

"Це не цапи-відбувайла, як, наприклад, у російській армії, а реальні помічники, які за певним функціоналом скоро підмінять офіцерів. Ми вже почали цей рух, і зворотного шляху немає", - зазначив він.

Валерій Залужний завжди підтримував сучасні підходи у бойовій підготовці.

Будучи командувачем ОК "Північ" Залужний заявляв, що доповіді біля карт та написання бойових наказів вже віджили себе, і він хоче відійти від цього. Під час навчань він "творчо" використовував керівні документи, тому вони проходили більш ритмічно.

Саме Валерій Залужний у 2021 році командував навчаннями ЗСУ у Рівненській області, на яких українська армія вивчала у дії безпілотники Bayraktar, протитанкові ракетні комплекси Javelin, а надалі успішно використовувала їх у боротьбі з окупантами.

Залужний про війну

Головнокомандувач Збройних сил ще восени 2021 року заявляв про високу загрозу повномасштабної агресії РФ. При цьому Залужний зазначав, що ЗСУ розвиваються та тренуються, проводяться навчання із залученням західних партнерів, членів НАТО.

Через кілька днів після російського вторгнення генерал повідомив, що плани ворога на бліцкриг та зміну влади зірвані.

Валерій Залужний подякував усім захисникам країни та закликав командирів берегти особовий склад, оскільки людське життя - головний пріоритет, чим Україна кардинально відрізняється від супротивника.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ вважає, що війна триватиме наступного року (facebook.com/GeneralStaff)

У вересні Валерій Залужний спільно з генерал-лейтенантом Михайлом Забродським представили завдання ЗСУ на 2023 рік.

На думку військових начальників, є всі підстави вважати, що війна триватиме й у наступному році, а для перемоги України одного визволення Криму буде замало. Тому щоб переламати хід війни, Захід має продовжувати підтримувати Україну важким озброєнням.

Після оголошення мобілізації в РФ Головнокомандувач заявив, що це не злякає українців і ніяк не вплине на нашу готовність боротися за свою свободу.

"ЗСУ знищать усіх, хто прийде зі зброєю в Україну, незважаючи на те, чи добровільно вони тут опинилися, чи за мобілізацією", - так відреагував Залужний на рішення Путіна.

При цьому Валерій Залужний вважає, що перемога України у чинній війні проти Росії не завершить бойових дій між країнами.

"Знаючи те, що я знаю про росіян не з чуток, наша перемога не буде фіналом. Наша перемога стане можливістю перевести подих і підготуватися до наступної війни", - заявив воєначальник.

Цікаві факти про Головнокомандувача

Військова династія Залужних продовжується. Старша дочка генерала – також військова, служить у Київському гарнізоні. Молодша дочка навчається у медичному університеті.

Навесні видання Politico опублікувало статтю про Залужного, назвавши його "українським залізним генералом", не лише через співзвучність із прізвищем українською мовою, а й завдяки його принциповості та незламності у протистоянні агресору.

У статті наголошується, що головнокомандувач ЗСУ увійде до української військової науки як історична постать, хоча він і прагнув уникнути популярності.

Валерій Залужний разом із президентом України Володимиром Зеленським увійшли до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року за версією Time у категорії "Лідери".

26 вересня вийшло інтерв'ю Головнокомандувача для цього видання. Журнал Time присвятив Залужному обкладинку свого жовтневого номера.

Фото: обкладинка журналу Time із Валерієм Залужним (twitter.com/TIME)

У інтерв'ю Головком ВСУ розповів про підготовку ЗСУ до вторгнення російських військ, та як приймав рішення перемістити техніку, щоб збити ворога з пантелику.

"Я побоювався, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам потрібно було, щоб противник думав, що ми всі розгорнуті на своїх звичайних базах, палимо траву, дивимося телевізор і пишемо у Facebook", - зазначив Залужний.

Для українців Валерій Залужний з початку війни став взірцем стійкості та мужності. На його честь перейменували вулиці у Покрові (Дніпропетровській області) та Старій Синяві (Хмельницькій області).