Це можливо: як почистити та розім'яти варену картоплю одним махом (відео)

Деталі способу

Кулінарка знайшла спосіб зняти шкірку і зробити картопляне пюре одним махом. Це суттєво заощадить час на приготування їжі.

Все, що знадобиться для такого лайфхаку, це решітка для охолодження випічки.

Потрібно відварити картоплю, трохи охолодити й розрізати навпіл. Далі кожну половинку проштовхніть крізь решітку. Униз падає вже подрібнена картопля, а шкірка залишається зверху.

В кінці додайте вершкове масло, молоко, сметану та картопляний відвар за смаком, щоб отримати смачне картопляне пюре.

У коментарях користувачі зазначили, що мити решітку після такої маніпуляції важко та клопітно.

Як вибрати картоплю для пюре

Для хорошого пюре вибирайте крохмалисті сорти картоплі, наприклад, круглу картоплю зі світло-коричневою шкіркою і світлою м'якоттю. Такий овоч сильно розварюється при готуванні і створює кремову консистенцію пюре. Не беріть для пюре картоплю з червоною шкіркою - вона погано розварюється.